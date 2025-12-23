Anses continúa el calendario de pagos este martes 23 de diciembre
El calendario de pagos de Anses avanza en la previa de Navidad y suma nuevas acreditaciones para jubilados y beneficiarios de programas sociales. Este martes se habilitan cobros para distintos grupos.
El calendario de pagos de Anses sigue activo este martes 23 de diciembre con una jornada centrada en jubilaciones, asignaciones y el inicio de nuevas tandas del seguro por desempleo. En los últimos días del mes, el organismo mantiene el esquema de depósitos escalonados por terminación de DNI, mientras algunas prestaciones se pagan sin ese requisito.
En esta fecha, la Anses deposita las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo correspondientes a documentos terminados en 8 y 9. También reciben su pago los titulares de la Asignación por Embarazo cuyos DNI finalizan en 9, completando así el esquema previsto para esta prestación.
Además, este martes comienza una nueva etapa del Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3. Como ocurre todos los meses, continúan disponibles las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se acreditan sin necesidad de una terminación específica de DNI.
Montos actualizados que paga la Anses en diciembre
Durante diciembre, la Anses aplica un aumento del 2,34% en las prestaciones. Con este incremento, la jubilación mínima alcanza los $581.319,39, cifra que incluye el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $479.055,51, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez ascienden a $427.923,57. En tanto, la pensión para madres de siete hijos también llega a $581.319,39, con los refuerzos ya incorporados.