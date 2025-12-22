Calendario Anses enero 2026: de cuánto será el aumento de las jubilaciones y pensiones

El Indec difundió el dato de inflación correspondiente a noviembre y ese número define la actualización que Anses trasladará a los ingresos previsionales y a varias prestaciones sociales a partir de enero de 2026. El esquema vigente establece incrementos mensuales atados al movimiento de precios, con un desfasaje de dos meses.

Por eso, lo ocurrido en noviembre de 2025 se refleja en los pagos del primer mes de 2026.

El Índice de Precios al Consumidor de noviembre fue de 2,47%. Con ese valor, se prevé una suba equivalente para jubilaciones , pensiones y asignaciones administradas por Anses desde enero. La actualización alcanza tanto a quienes cobran haberes previsionales como a titulares de programas y asignaciones sociales contempladas dentro del mismo mecanismo de movilidad mensual.

Este ajuste se incorpora a las subas previas registradas en los últimos meses: 1,9% para octubre, 2,1% para noviembre y 2,3% para diciembre. Bajo el nuevo esquema, los cambios se aplican con mayor frecuencia y se calculan con base en la inflación informada por el organismo estadístico.

Con los valores informados en el material de referencia, desde diciembre la jubilación mínima pasa a $349.303,33. Si se confirma el bono adicional de $70.000, el total a percibir se ubicaría en $419.303,33. El aumento del 2,47% que se aplica en enero impacta sobre el conjunto de haberes, en línea con el mecanismo que replica el porcentaje de inflación correspondiente al mes tomado como base.

La misma lógica de actualización se extiende a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $279.443,60. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el monto informado asciende a $244.523,04. Para ambos casos, si se adiciona el bono de $70.000, los totales serían $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente. Además, la pensión destinada a madres de siete hijos mantiene el mismo valor que la jubilación mínima: $349.303,33.

El incremento también se traslada a asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a $125.529,58. Para la AUH con Discapacidad, el monto pasa a $408.697,46. En cuanto a la Asignación por Embarazo, el valor informado es de $118.454,32 por hijo, con la modalidad de cobro que distribuye un 80% mensual y reserva el 20% restante para el pago anual tras presentar la libreta.