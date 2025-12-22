Anses retoma el calendario de pagos este lunes 22 de diciembre

El calendario de pagos de Anses vuelve a activarse tras el fin de semana y suma nuevas acreditaciones para jubilados, asignaciones y beneficiarios del seguro de desempleo.

El calendario de pagos de Anses se reactiva este lunes 22 de diciembre con una nueva tanda de depósitos. En la recta final del mes, el organismo avanza con el cronograma previsto, que combina pagos escalonados por DNI con algunas prestaciones que se acreditan sin ese requisito.

Durante esta jornada, la Anses deposita las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo correspondientes a documentos terminados en 6 y 7. A su vez, cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 9, mientras que la Asignación por Embarazo se acredita a quienes tengan documento terminado en 8.

Además, este lunes se ponen en marcha los pagos del Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. Como ocurre todos los meses, también continúan disponibles las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que se abonan sin necesidad de una terminación específica de DNI.

anses El calendario de pagos de Anses avanza en la última semana del mes con nuevas acreditaciones. Shutterstock Montos vigentes que paga la Anses en diciembre En diciembre, la Anses aplica un aumento del 2,34% en las prestaciones. Con este incremento, la jubilación mínima alcanza los $581.319,39, monto que incluye el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.