Sociedad

ANMAT

Anmat prohibió productos para piletas y limpieza de una firma reconocida

Anmat prohibió en el Boletín Oficial la venta y distribución de productos de Wohr Química por incumplir la normativa vigente.

Anmat prohibió la venta de productos de Wohr Química a través del Boletín Oficial. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que, mediante la Disposición 9289/25, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, la distribución y la comercialización de distintos productos de limpieza de la firma Wohr Química, dedicada a la elaboración de artículos y mantenimiento de piscinas.

La decisión se tomó tras constatar que varios de los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes, mientras que otros presentaban rótulos diferentes a los aprobados y carecían de datos esenciales como número de lote y fecha de vencimiento.

Productos de limpieza alcanzados por la prohibición

Entre los artículos afectados se encuentran:

  • Limpiador multiuso desinfectante.
  • Sulfato de cobre para control de hongos y algas en piletas.
  • Removedor de insectos ultra concentrado (500 cc).
  • Hipoclorito de sodio para desinfección de agua de piscinas.
  • Alguicida de 5 litros.
  • Regulador de pH para agua de piscinas.
  • “3 en 1” precipitante, clarificante y floculante.
  • Limpiador cremoso de 5 litros.

Todos los lotes de estos productos quedaron inhabilitados para su venta y uso.

Los art&iacute;culos alcanzados incluyen limpiadores, alguicidas y desinfectantes para piscinas. Foto: Shutterstock

Los artículos alcanzados incluyen limpiadores, alguicidas y desinfectantes para piscinas. Foto: Shutterstock

Sanciones y sumario sanitario

Los productos fueron hallados en el establecimiento Wohr Rubén Alberto, ubicado en la provincia de Santa Fe y registrado en el RNE bajo el Nº 210031160. Por las irregularidades detectadas, Anmat dispuso además iniciar un sumario sanitario contra la firma y su director técnico.

