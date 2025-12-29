Anmat prohibió productos para piletas y limpieza de una firma reconocida

Anmat prohibió en el Boletín Oficial la venta y distribución de productos de Wohr Química por incumplir la normativa vigente.

Anmat prohibió la venta de productos de Wohr Química a través del Boletín Oficial. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que, mediante la Disposición 9289/25, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, la distribución y la comercialización de distintos productos de limpieza de la firma Wohr Química, dedicada a la elaboración de artículos y mantenimiento de piscinas.

La decisión se tomó tras constatar que varios de los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes, mientras que otros presentaban rótulos diferentes a los aprobados y carecían de datos esenciales como número de lote y fecha de vencimiento.

Productos de limpieza alcanzados por la prohibición Entre los artículos afectados se encuentran:

Limpiador multiuso desinfectante.

Sulfato de cobre para control de hongos y algas en piletas.

Removedor de insectos ultra concentrado (500 cc).

Hipoclorito de sodio para desinfección de agua de piscinas.

Alguicida de 5 litros.

Regulador de pH para agua de piscinas.

“3 en 1” precipitante, clarificante y floculante.

Limpiador cremoso de 5 litros. Todos los lotes de estos productos quedaron inhabilitados para su venta y uso.