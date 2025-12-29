Anmat prohibió productos para piletas y limpieza de una firma reconocida
Anmat prohibió en el Boletín Oficial la venta y distribución de productos de Wohr Química por incumplir la normativa vigente.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que, mediante la Disposición 9289/25, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, la distribución y la comercialización de distintos productos de limpieza de la firma Wohr Química, dedicada a la elaboración de artículos y mantenimiento de piscinas.
La decisión se tomó tras constatar que varios de los productos no contaban con los registros sanitarios correspondientes, mientras que otros presentaban rótulos diferentes a los aprobados y carecían de datos esenciales como número de lote y fecha de vencimiento.
Productos de limpieza alcanzados por la prohibición
Entre los artículos afectados se encuentran:
- Limpiador multiuso desinfectante.
- Sulfato de cobre para control de hongos y algas en piletas.
- Removedor de insectos ultra concentrado (500 cc).
- Hipoclorito de sodio para desinfección de agua de piscinas.
- Alguicida de 5 litros.
- Regulador de pH para agua de piscinas.
- “3 en 1” precipitante, clarificante y floculante.
- Limpiador cremoso de 5 litros.
Todos los lotes de estos productos quedaron inhabilitados para su venta y uso.
Sanciones y sumario sanitario
Los productos fueron hallados en el establecimiento Wohr Rubén Alberto, ubicado en la provincia de Santa Fe y registrado en el RNE bajo el Nº 210031160. Por las irregularidades detectadas, Anmat dispuso además iniciar un sumario sanitario contra la firma y su director técnico.