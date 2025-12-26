Anmat intensifica medidas: alerta por equipos médicos falsificados y prohibiciones en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) cerró el año con una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial que apuntan a reforzar la seguridad sanitaria en distintos rubros. Las medidas incluyen la baja de habilitaciones, la prohibición de productos de limpieza y la detección de equipos médicos falsificados.

Wohr Química: prohibiciones en Santa Fe La Disposición 9289/2025 de la Anmat alcanzó a la firma Wohr Rubén Alberto, con sede en Esperanza, Santa Fe, tras una inspección en la que se detectaron productos domisanitarios sin registro y otros con incumplimientos en rótulos, lotes y fechas de vencimiento. La empresa figura en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE N° 210031160) como elaborador, fraccionador, importador y exportador de una amplia gama de artículos, entre ellos aromatizantes, detergentes, limpiadores, sanitizantes, desinfectantes, reguladores de pH, floculantes, blanqueadores, jabones para ropa, lubricantes y sal regeneradora para lavavajillas.

Ante las irregularidades, la Anmat prohibió la comercialización y distribución de varios lotes de productos como limpiadores multiuso desinfectantes, sulfato de cobre para piscinas, removedores de insectos, hipoclorito de sodio, alguicidas y reguladores de pH. Además, inició un sumario sanitario contra la firma y su director técnico para evaluar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Barbarella S.A.: baja de habilitación La Disposición 9301/2025 dio de baja la habilitación de la firma Barbarella S.A., ubicada en el Parque Industrial Pilar, por no contar con un director técnico designado. La falta fue calificada como crítica, ya que vulnera las Buenas Prácticas de Fabricación y compromete la seguridad de los productos medicinales.

El Centro del Kinesiólogo: equipos falsificados en Mar del Plata La Disposición 9295/2025 inspeccionó la sede de El Centro del Kinesiólogo S.R.L., en Mar del Plata. Allí se hallaron equipos médicos fabricados sin habilitación sanitaria y otros sospechados de ser falsificados, como el “Soprano Ice Platinum” y el “Soprano Titanium 5”. La investigación confirmó que se trataba de unidades ilegítimas, cuyo uso podría generar riesgos graves como quemaduras en pacientes. Anmat prohibió su uso, comercialización y distribución en todo el país.