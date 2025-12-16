Anmat y Senasa alertan por un queso de consumo masivo vinculado a una bacteria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una advertencia sanitaria luego de que se detectara la presencia de Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda elaborado en la provincia de Buenos Aires. La recomendación apunta a extremar precauciones y evitar el consumo de un lote específico del producto, en resguardo de la salud pública.

Cuál es el queso alcanzado por la advertencia El hallazgo corresponde al queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, de 500 gramos, Lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y vencimiento 11/09/2025. El producto fue elaborado por la firma Mastellone Hnos. S.A. en su planta ubicada en Trenque Lauquen. La detección se realizó a partir de un muestreo oficial efectuado por el Senasa y confirmado mediante vigilancia genómica.

shutterstock_2579908871 La listeriosis puede generar síntomas leves o cuadros graves, especialmente en embarazadas y personas inmunosuprimidas. Foto: Shutterstock Medidas adoptadas por la empresa Tras la confirmación del resultado, la empresa llevó adelante una investigación interna bajo supervisión del Senasa para identificar el foco de contaminación. Como parte del protocolo, se procedió al retiro del lote afectado del mercado nacional, su posterior destrucción y la implementación de medidas adicionales de control en la planta elaboradora.

Por qué sigue existiendo un riesgo Aunque el producto se encuentra fuera de su período de aptitud, Anmat advirtió que podría persistir un riesgo residual si algún consumidor lo hubiera conservado congelado o fraccionado luego de su vencimiento. Por este motivo, se recomienda que quienes tengan en su poder el lote mencionado se abstengan de consumirlo, incluso si fue almacenado en freezer.