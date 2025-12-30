Anmat levantó la suspensión a un laboratorio y habilitó sus actividades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) resolvió levantar la inhibición preventiva que pesaba sobre las actividades productivas de la firma Laboratorios Aspen S.A., luego de constatar que la empresa cumplió con las observaciones realizadas durante una inspección sanitaria. La medida fue oficializada a través de la Disposición 9322/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La inhibición había sido dispuesta previamente por el organismo regulador como consecuencia de irregularidades detectadas en los procesos productivos del laboratorio, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida incluía tanto su planta principal como el depósito de materiales de acondicionamiento primario y secundario, y tenía carácter preventivo hasta tanto se acreditaran las correcciones exigidas.

laboratorio medicina test.jpg El laboratorio había sido inhibido por irregularidades en sus procesos productivos. Foto: Archivo Laboratorio Aspen S.A. vuelve a estar habilitado para producir Según informó el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), la empresa presentó un plan de acciones correctivas que incluyó la actualización de auditorías sobre los ingredientes farmacéuticos activos, la revisión de metodologías, validaciones y estudios de estabilidad de los productos. Estas tareas quedaron asentadas en un acta compromiso firmada entre el organismo de control y la dirección técnica del laboratorio.

Tras evaluar la documentación y las medidas implementadas, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Iname consideró que las correcciones resultaron satisfactorias y técnicamente aceptables. En base a ese dictamen, el instituto recomendó levantar la inhibición, decisión que finalmente fue adoptada por la Anmat.