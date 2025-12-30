La novedosa herramienta para cruzar a Chile sin demoras y con información en tiempo real

El Gobierno de Mendoza dispuso una herramienta digital que proporciona información actualizada y en tiempo real sobre el paso a Chile.

En la previa de Año Nuevo, se observa un éxodo de mendocinos a Chile, con filas kilométricas y demoras que superan las dos horas. En este contexto, el Gobierno de Mendoza anunció la puesta en marcha de PasAr, una herramienta digital que brinda información actualizada, confiable y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales, especialmente en períodos de alta circulación como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

Paso a Chile 2 En la previa de Año Nuevo, las demoras para cruzar a Chile alcanzan las dos horas. De esta manera, a través de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), quienes viajen hacia Chile o regresen a la provincia podrán planificar su trayecto con anticipación, conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado.

Organizar el viaje a Chile Desde PasAr, los usuarios puede acceder a la siguiente información:

Estado actualizado de los pasos internacionales, como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.

Tiempos estimados de espera, con niveles de gravedad (baja, media o alta), según la congestión vehicular.

Activación de paradores (Uspallata y Penitentes) y cantidad de vehículos en espera.

Horarios de habilitación, tanto para transporte de cargas como para ómnibus y vehículos particulares.

Actualizaciones minuto a minuto, fundamentales para decidir horarios de salida o alternativas de cruce. Durante jornadas de alta demanda, la plataforma informa, por ejemplo, demoras de entre dos y más de cuatro horas entre el túnel internacional y el complejo chileno Los Libertadores, así como el funcionamiento normal del Complejo Roque Carranza (Horcones) del lado argentino.

La herramienta digital PasAr también centraliza información práctica para el viaje: