Presenta:

Sociedad

|

Verano

La novedosa herramienta para cruzar a Chile sin demoras y con información en tiempo real

El Gobierno de Mendoza dispuso una herramienta digital que proporciona información actualizada y en tiempo real sobre el paso a Chile.

MDZ Sociedad

Mendocinos eligen Chile como destino para las vacaciones de verano.&nbsp;

Mendocinos eligen Chile como destino para las vacaciones de verano. 

Walter Moreno/MDZ

En la previa de Año Nuevo, se observa un éxodo de mendocinos a Chile, con filas kilométricas y demoras que superan las dos horas. En este contexto, el Gobierno de Mendoza anunció la puesta en marcha de PasAr, una herramienta digital que brinda información actualizada, confiable y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales, especialmente en períodos de alta circulación como las vacaciones de verano y los fines de semana largos.

Paso a Chile 2

En la previa de Año Nuevo, las demoras para cruzar a Chile alcanzan las dos horas.

De esta manera, a través de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), quienes viajen hacia Chile o regresen a la provincia podrán planificar su trayecto con anticipación, conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado.

Te Podría Interesar

Organizar el viaje a Chile

Desde PasAr, los usuarios puede acceder a la siguiente información:

  • Estado actualizado de los pasos internacionales, como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.
  • Tiempos estimados de espera, con niveles de gravedad (baja, media o alta), según la congestión vehicular.
  • Activación de paradores (Uspallata y Penitentes) y cantidad de vehículos en espera.
  • Horarios de habilitación, tanto para transporte de cargas como para ómnibus y vehículos particulares.
  • Actualizaciones minuto a minuto, fundamentales para decidir horarios de salida o alternativas de cruce.

Durante jornadas de alta demanda, la plataforma informa, por ejemplo, demoras de entre dos y más de cuatro horas entre el túnel internacional y el complejo chileno Los Libertadores, así como el funcionamiento normal del Complejo Roque Carranza (Horcones) del lado argentino.

La herramienta digital PasAr también centraliza información práctica para el viaje:

  • Formulario de Declaración Jurada disponible para descarga.
  • Recomendaciones para el paso a Chile, con pautas útiles para evitar inconvenientes.

Archivado en

Notas Relacionadas