Sigue el éxodo de mendocinos a Chile por el verano: de cuánto es la demora en Los Libertadores
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Continúan las demoras en Los Libertadores.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de carga en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas. En la previa de Año Nuevo, continúa el éxodo de mendocinos a Chile. Según informaron las autoridades, este martes las demoras alcanzan los 120 minutos en Los Libertadores.
El éxodo de mendocinos a Chile comenzó luego de Navidad, una de las épocas de mayor flujo vehicular de cara al verano. En los últimos días se observaron filas kilométricas y hasta 150 minutos de espera para poder cruzar a Chile.
Las autoridades recomiendan mantener la planificación del viaje, respetar las indicaciones en la ruta y continuar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que el flujo vehicular hacia Chile sigue siendo elevado.
Estado del tiempo en alta montaña
Para este martes, Contingencias Climáticas señala precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 9°
- Punta de Vaca: 5°
- Puente del Inca: 0°
- Las Cuevas: - 1 °
Según el pronóstico, la inestabilidad en alta montaña se mantendría hasta el miércoles. En tanto, para el viernes se espera el ingreso de un frente frío.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.