Sigue el éxodo de mendocinos a Chile por el verano: de cuánto es la demora en Los Libertadores

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Continúan las demoras en Los Libertadores.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de carga en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas. En la previa de Año Nuevo, continúa el éxodo de mendocinos a Chile. Según informaron las autoridades, este martes las demoras alcanzan los 120 minutos en Los Libertadores.

El éxodo de mendocinos a Chile comenzó luego de Navidad, una de las épocas de mayor flujo vehicular de cara al verano. En los últimos días se observaron filas kilométricas y hasta 150 minutos de espera para poder cruzar a Chile.

Demoras en el Paso a Chile Las autoridades recomiendan mantener la planificación del viaje, respetar las indicaciones en la ruta y continuar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que el flujo vehicular hacia Chile sigue siendo elevado.

Estado del tiempo en alta montaña Para este martes, Contingencias Climáticas señala precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 9°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1 ° Según el pronóstico, la inestabilidad en alta montaña se mantendría hasta el miércoles. En tanto, para el viernes se espera el ingreso de un frente frío.