Anses sorprendió con una buena noticia para jubilados y pensionados en enero

Anses confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 en enero para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reveló una gran noticia para jubilados y pensionados para enero del 2026. A través del Decreto 918/2025, estableció la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, dispone que los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más recibirán este refuerzo económico. En el caso de quienes cobran el haber mínimo, el bono será de $70.000 completos, mientras que para quienes perciben más, el monto se ajustará de manera tal que el total no supere la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en enero El haber mínimo en enero se ubicará en $349.299,32 y con el bono alcanzará los $419.299,32. Las pensiones no contributivas por discapacidad y vejez subirán a $244.509,52 y con el refuerzo llegarán a $314.509,52. Las madres de siete hijos cobrarán el mismo monto que los jubilados de la mínima, es decir $419.299,32.

Anses El bono también alcanza a pensiones no contributivas y a la PUAM. Brenda Rocha/Shutterstock El decreto también aclara que el bono es no remunerativo, no puede ser descontado ni se computa para otros conceptos. En el caso de pensiones con varios copartícipes, se considera un único titular para el derecho al beneficio. Anses será la encargada de liquidar y controlar el pago, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su implementación.