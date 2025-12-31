El lugar para desconectar en verano con aguas cristalinas, bosques y lagunas que está en Argentina

Un destino para caminatas tranquilas, pesca, y miradores naturales que invitan a conectar con la naturaleza.

Un lugar para relajarse y no salir del país.

Argentina ofrece una gran variedad de destinos para las vacaciones de verano. Si buscas evitar las playas saturadas de turistas pero quieres darte un buen chapuzón, hay un rincón ubicado en la Patagonia con actividades divertidas y postales que parecen sacadas de una película.

El destino que gana popularidad entre turistas es El Bolsón. Rodeado de montañas, riós de aguas cristalinas y bosques patagónicos, se consolida como un espacio atractivo para el turista argentino ya que combina cercanía, precios económicos y un ambiente familiar perfecto para descansar.

El-Bolson El destino ideal para el verano. Archivo. Además, es un pueblo perfecto para quienes quieren escapar del calor. Su microclima regala tardes agradables y noches frescas, incluso en días de altas temperaturas. Esto es posible gracias a su ubicación geográfica ya que está rodeado de bosques y montañas que bajan considerablemente la sensación térmica.

A su vez, El Bolsón presenta una gran variedad de actividades para toda la familia y algunas de ellas son gratis y no necesitas de guías turísticos para llegar. Pero para arribar a estos atractivas postales necesitas de un auto o camioneta ya que es un camino difícil para hacer a pie.