Guía definitiva para conductores: cómo preparar el auto para la ruta este verano

Llega la temporada de vacaciones de verano y miles de argentinos se preparan para salir a la ruta . Sin embargo, para que el descanso sea placentero de principio a fin, la prevención es la mejor aliada. Un auto en condiciones no solo evita malos tragos mecánicos, sino que es la base de la seguridad vial.

Lo primero es levantar el capot. Es esencial revisar los niveles de líquidos: aceite, refrigerante y líquido de frenos. Si tu vehículo tiene algunos años, verificá el estado de las correas y mangueras. Un punto que muchos olvidan es la potencia: asegurate de que el motor responda correctamente y que los CV declarados por el fabricante se sientan estables, especialmente si vas a transitar rutas de montaña o con muchos camiones donde el sobrepaso es frecuente.

No te olvides de pasar por la estación de servicio para llenar el tanque con nafta de buena calidad. Un combustible con el octanaje adecuado garantiza que el rendimiento del motor sea óptimo durante todo el trayecto.

El estado de las cubiertas es vital. Revisá que la presión sea la indicada por el manual del fabricante para carga completa. Un dato no menor: no te olvides de inflar la rueda de auxilio.

Por otro lado, si sentís ruidos extraños o vibraciones al frenar, visitá a tu mecánico antes de salir. Los frenos son el sistema de seguridad más importante de tu vehículo y deben estar impecables.

Para evitar multas y circular en regla, verificá que tengas:

DNI y Licencia de conducir vigente.

Cédula verde (o azul, si corresponde).

Comprobante de seguro obligatorio.

VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día.

Además, el kit de seguridad es obligatorio: matafuego con carga vigente y al alcance de la mano, balizas portátiles y chaleco reflectante.

El momento de la llegada

Una vez que llegues a tu destino, recordá siempre buscar un estacionamiento seguro. Evitá dejar el vehículo expuesto al sol directo por tiempos prolongados o en zonas poco iluminadas. La seguridad del auto no termina cuando apagás el motor, sino cuando queda bien resguardado.

Viajar por Argentina es un placer único. Con un mantenimiento adecuado y respetando las normas de tránsito, lo único que te va a quedar es disfrutar del paisaje.