Receta fresca de verano: gazpacho de zanahoria fácil, rendidor ¡y sin cocción!

Colorido, nutritivo y refrescante, este gazpacho es una receta ideal para el verano. Sin horno y listo en minutos ¡prepara esta delicia y disfruta!

Candela Spann

Este gazopacho de zanahoria es perfecto para el verano. Prepara la receta y comparte.
Shutterstock

Esta receta de gazpacho de zanahoria es perfecta para el verano: fresca, liviana y llena de sabor. Una vuelta original al clásico gazpacho, ideal para combatir el calor con un plato nutritivo, colorido y fácil de preparar, sin cocción y bien refrescante. Preprarlo es super sencillo y verás que, en pocos pasos, lo tendrás listo. ¡Manos a la obra!

La zanahoria aporta a esta receta un dulzor natural sin necesidad de azúcar. Es perfecta para el verano.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Zanahorias, 500 gramos

  • Tomates, 2 unidades medianas

  • Ajo, 1 diente

  • Pan blanco, 1 rodaja

  • Aceite de oliva, 4 cucharadas

  • Vinagre de manzana, 1 cucharada

  • Agua fría, 300 ml

  • Sal, a gusto

  • Pimienta, a gusto

Paso a paso para lograr un gazpacho de zanahoria perfecto

  • Pelar y cortar las zanahorias en rodajas finas.

  • Lavar y cortar los tomates en cuartos.

  • Remojar el pan blanco en parte del agua fría.

  • Colocar en la licuadora las zanahorias, los tomates, el ajo y el pan remojado.

  • Procesar agregando de a poco el agua fría hasta lograr una textura lisa.

  • Incorporar el aceite de oliva y el vinagre de manzana.

  • Salpimentar con sal y pimienta, y volver a licuar.

  • Llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir bien frío.

Esta receta de gazpacho es ideal en verano porque se sirve bien fría.

De la cocina a la mesa

El gazpacho de zanahoria es una alternativa fresca y original para los días de calor intenso. Su sabor suave y levemente dulce lo convierte en una opción ideal tanto como entrada liviana o como plato principal acompañado de una ensalada. Bien frío, resulta súper refrescante y fácil de digerir. Además, es una receta práctica para preparar con anticipación y conservar en la heladera. Podés servirlo con un chorrito extra de aceite de oliva, semillas o croutons. Una propuesta simple, nutritiva y bien veraniega para sumar a tu menú diario. ¡A disfrutar!

