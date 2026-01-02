Receta fresca de verano: gazpacho de zanahoria fácil, rendidor ¡y sin cocción!
Colorido, nutritivo y refrescante, este gazpacho es una receta ideal para el verano. Sin horno y listo en minutos ¡prepara esta delicia y disfruta!
Esta receta de gazpacho de zanahoria es perfecta para el verano: fresca, liviana y llena de sabor. Una vuelta original al clásico gazpacho, ideal para combatir el calor con un plato nutritivo, colorido y fácil de preparar, sin cocción y bien refrescante. Preprarlo es super sencillo y verás que, en pocos pasos, lo tendrás listo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Zanahorias, 500 gramos
Tomates, 2 unidades medianas
Ajo, 1 diente
Pan blanco, 1 rodaja
Aceite de oliva, 4 cucharadas
Vinagre de manzana, 1 cucharada
Agua fría, 300 ml
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Paso a paso para lograr un gazpacho de zanahoria perfecto
Pelar y cortar las zanahorias en rodajas finas.
Lavar y cortar los tomates en cuartos.
Remojar el pan blanco en parte del agua fría.
Colocar en la licuadora las zanahorias, los tomates, el ajo y el pan remojado.
Procesar agregando de a poco el agua fría hasta lograr una textura lisa.
Incorporar el aceite de oliva y el vinagre de manzana.
Salpimentar con sal y pimienta, y volver a licuar.
Llevar a la heladera al menos 2 horas antes de servir bien frío.
De la cocina a la mesa
El gazpacho de zanahoria es una alternativa fresca y original para los días de calor intenso. Su sabor suave y levemente dulce lo convierte en una opción ideal tanto como entrada liviana o como plato principal acompañado de una ensalada. Bien frío, resulta súper refrescante y fácil de digerir. Además, es una receta práctica para preparar con anticipación y conservar en la heladera. Podés servirlo con un chorrito extra de aceite de oliva, semillas o croutons. Una propuesta simple, nutritiva y bien veraniega para sumar a tu menú diario. ¡A disfrutar!