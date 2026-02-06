Las manchas en alfombras y sillones pueden eliminarse si se actúa a tiempo. Trucos caseros y cuidados simples ayudan a limpiar sin dañar las telas.

Las alfombras y los sillones suelen mancharse con facilidad por el uso diario. Derrames de bebidas, restos de comida o suciedad del calzado son las causas más comunes. Actuar rápido es clave para evitar que las manchas se fijen en la tela. Por eso, aquí te dejamos algunos trucos que te serán de gran utilidad.

Trucos para eliminar manchas difíciles de alfombras y sillones sin dañarlos Antes de aplicar cualquier producto, conviene absorber el exceso con un paño limpio o papel de cocina. No hay que frotar con fuerza, ya que eso puede expandir la mancha y dañar las fibras. Lo ideal es presionar suavemente desde los bordes hacia el centro.

Para manchas comunes, el detergente líquido es una buena opción. Se recomienda diluir unas gotas en agua tibia y aplicar con una esponja. Luego se retira el exceso con un paño húmedo y se deja secar al aire.

De manera económica podrás eliminar las manchas de tu sofá Foto: Shutterstock Trucos para eliminar manchas difíciles. Shutterstock El bicarbonato de sodio es útil para manchas y malos olores. Puede espolvorearse sobre la zona afectada y dejarse actuar varias horas. Después, se aspira con cuidado. Este método es ideal para alfombras y sillones de tela.

En casos más difíciles, el vinagre blanco diluido en agua puede ayudar. Se aplica con un rociador, se deja actuar unos minutos y se seca con un paño. Es importante probar siempre el producto en un área poco visible antes de usarlo.