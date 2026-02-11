Limpieza: para qué sirve lavar las cortinas con azúcar y por qué todos lo recomiendan

Los expertos en limpieza tienen un truco para no tener que planchar las cortinas después de cada lavado.

Las cortinas con el paso del tiempo se van manchando, acumulan polvo y se ensucian. Es por eso que la limpieza es importante. El problema es que cuando se lavan se arrugan, sin embargo existe un truco casero con un ingrediente de la alacena para evitar la plancha.

Limpieza de cortinas Aunque parezca raro para algunos una cucharada de azúcar común es la salvación para las cortinas. En este caso actúa como un agente tensor natural para las fibras textiles. Cuando se disuelve en el ciclo de lavado se crea una fina película que aporta cuerpo a la tela y mejora la caída.

cortinas limpias.jpg Limpieza. Quedarán listas para colgar con este truco. Además, este truco permite fijar los pigmentos evitando que el sol y los lavados decoloren las telas. También el azúcar absorbe olores persistentes como el de la cocina sin necesidad de acudir a fragancias sintéticas. Asimismo, reduce la fricción de las fibras en el centrifugado.

Paso a paso Antes de empezar la limpieza hay que chequear la etiqueta. Las telas sintéticas como el poliéster son las candidatas ideales para este método. Primero se sacuden las cortinas para eliminar el polvo superficial y se quitan los ganchos metálicos.

Luego, en lugar del suavizante habitual se usa una cucharada sopera de azúcar en el compartimento o diluida en el agua. Cuando finaliza el ciclo de lavado hay que colgar las cortinas mientras están húmedas. El peso del agua potenciado con el efecto tensor del azúcar dejará que se planchen con la gravedad.