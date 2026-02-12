Por qué recomiendan rociar las llaves con vinagre y para qué sirve

Rociar las llaves con vinagre es un truco de limpieza casero que elimina bacterias y suciedad, mejorando la higiene diaria de manera simple y económica.

Las llaves son uno de los objetos que más manipulamos a lo largo del día y, al estar en contacto con distintas superficies, acumulan bacterias, polvo y grasa. Por eso, los especialistas en limpieza recomiendan desinfectarlas de manera periódica.

El poder del vinagre para desinfectar El conocido que el vinagre es un producto natural con propiedades desinfectantes y desengrasantes. Al rociarlo sobre las llaves, ayuda a remover la suciedad adherida y a reducir la presencia de microorganismos sin dañar el metal. Además, es económico y fácil de conseguir.

El vinagre tiene usos muy importantes además de ser un ingrediente de las comidas Foto: SHUTTERSTOCK La limpieza regular de llaves mejora la seguridad e higiene personal.Foto: SHUTTERSTOCK Cómo aplicarlo Para limpiar las llaves, basta con rociarlas con vinagre blanco y dejar actuar unos minutos. Luego, se pueden frotar con un paño limpio o papel absorbente. En caso de suciedad más persistente, se recomienda sumergirlas en un recipiente con vinagre durante unos minutos antes de secarlas bien.