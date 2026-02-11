Estos son los trucos para seguir usando Magis TV y Xuper TV en Argentina
Miles de usuarios se preguntan cómo recuperar Magis TV o Xuper TV tras el bloqueo en la Argentina. Los detalles.
La reciente suspensión definitiva de los servicios de streaming no autorizados Magis TV y Xuper TV en Argentina desató una respuesta inmediata entre los usuarios que hasta hace poco utilizaban estas plataformas para ver series, películas, canales y eventos deportivos sin pagar una suscripción legal.
Lo que en un principio muchos creyeron que eran fallas técnicas, fue confirmado como una medida judicial para bloquear el acceso desde territorio argentino, debido a la transmisión de contenido protegido sin licencias correspondientes.
Bloqueo judicial y restricciones geográficas para Magis TV
El fin de semana pasado, millones de usuarios reportaron que al intentar acceder a Magis TV o a su sucesora Xuper TV aparecían mensajes de error o pantallas en negro. El bloqueo fue ordenado por un juez argentino como parte de una causa por infracción a derechos de autor, que incluyó la baja de dominios y la desactivación de las aplicaciones cuando detectan una dirección IP local.
La decisión forma parte de un contexto más amplio donde Argentina reforzó su lucha contra la piratería digital tras un acuerdo con Estados Unidos para proteger la propiedad intelectual, lo que puso el foco en plataformas que operan al margen de las tiendas oficiales y sin contratos con los dueños de los contenidos.
“El truco”: VPN para saltar restricciones
Frente a esta situación, en redes sociales y foros online empezó a circular lo que muchos usuarios denominan un “truco” para seguir accediendo a estas apps desde Argentina: el uso de una VPN (Red Privada Virtual).
El método consiste en instalar una aplicación de VPN en el televisor (por ejemplo, Android TV) o en el dispositivo donde se intenta usar Magis TV o Xuper TV, y conectarse a un servidor de otro país, siendo México uno de los más mencionados por la comunidad. De este modo, la conexión se “simula” desde el exterior y las plataformas interpretan que el usuario no está en Argentina, lo que les permite eludir el bloqueo.
Entre las herramientas más referenciadas por los internautas se encuentra Proton VPN, que ofrece una versión gratuita y puede instalarse directamente desde Google Play Store, aunque requiere un proceso adicional de vinculación con una cuenta en otro dispositivo.
Aunque esta solución técnica circula en foros y grupos de discusión, expertos legales y en seguridad informática advierten que seguir utilizando aplicaciones que operan fuera del marco legal implica una serie de riesgos:
-
Inseguridad informática: al no estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play o App Store, estas aplicaciones solo se consiguen mediante archivos APK de orígenes no verificados, lo que puede introducir virus, troyanos o spyware.
Permisos abusivos: muchas de estas apps solicitan acceso a funciones del dispositivo que no guardan relación con el streaming, como cámara, micrófono o contactos, lo que puede comprometer la privacidad.
Sanciones legales: además del cierre de los servicios, la Ley de Propiedad Intelectual argentina contempla multas e incluso posibles consecuencias penales para quienes reproducen o distribuyen contenido sin autorización, lo que en teoría también puede alcanzar al consumidor final.