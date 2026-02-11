Estos son los trucos para seguir usando Magis TV y Xuper TV en Argentina

La reciente suspensión definitiva de los servicios de streaming no autorizados Magis TV y Xuper TV en Argentina desató una respuesta inmediata entre los usuarios que hasta hace poco utilizaban estas plataformas para ver series, películas, canales y eventos deportivos sin pagar una suscripción legal.

Lo que en un principio muchos creyeron que eran fallas técnicas , fue confirmado como una medida judicial para bloquear el acceso desde territorio argentino, debido a la transmisión de contenido protegido sin licencias correspondientes.

El fin de semana pasado, millones de usuarios reportaron que al intentar acceder a Magis TV o a su sucesora Xuper TV aparecían mensajes de error o pantallas en negro. El bloqueo fue ordenado por un juez argentino como parte de una causa por infracción a derechos de autor, que incluyó la baja de dominios y la desactivación de las aplicaciones cuando detectan una dirección IP local.

La decisión forma parte de un contexto más amplio donde Argentina reforzó su lucha contra la piratería digital tras un acuerdo con Estados Unidos para proteger la propiedad intelectual, lo que puso el foco en plataformas que operan al margen de las tiendas oficiales y sin contratos con los dueños de los contenidos.

Frente a esta situación, en redes sociales y foros online empezó a circular lo que muchos usuarios denominan un “truco” para seguir accediendo a estas apps desde Argentina: el uso de una VPN (Red Privada Virtual).

El método consiste en instalar una aplicación de VPN en el televisor (por ejemplo, Android TV) o en el dispositivo donde se intenta usar Magis TV o Xuper TV, y conectarse a un servidor de otro país, siendo México uno de los más mencionados por la comunidad. De este modo, la conexión se “simula” desde el exterior y las plataformas interpretan que el usuario no está en Argentina, lo que les permite eludir el bloqueo.

Xuper TV-Teléfono - Interna 2 Xuper TV y Magis TV: el truco del VPN.

Entre las herramientas más referenciadas por los internautas se encuentra Proton VPN, que ofrece una versión gratuita y puede instalarse directamente desde Google Play Store, aunque requiere un proceso adicional de vinculación con una cuenta en otro dispositivo.

Aunque esta solución técnica circula en foros y grupos de discusión, expertos legales y en seguridad informática advierten que seguir utilizando aplicaciones que operan fuera del marco legal implica una serie de riesgos: