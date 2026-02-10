Qué sanciones económicas pueden recibir los usuarios de Magis TV y Xuper TV

Los usuarios de Magis TV y Xuper TV vuelven a estar en el ojo de la tormenta tras las suspensiones recientes.

La VPN se volvió la salida más comentada para volver a acceder a Magis TV desde Argentina.

La creciente popularidad de plataformas como Magis TV y Xuper TV —que prometen acceso gratuito a canales de televisión, películas y eventos deportivos sin suscripción— volvió a poner en el centro del debate una pregunta clave: ¿puede un usuario en Argentina enfrentar sanciones por consumir contenido audiovisual ofrecido de forma ilegal?

Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es sí. La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual protege los derechos de autor y contempla sanciones tanto civiles como penales para quienes reproduzcan o distribuyan contenido sin autorización. Esto no sólo se aplica a quienes desarrollan o comercializan servicios como Magis TV y Xuper TV, sino que, en teoría, también puede alcanzarse a los usuarios que consumen ese contenido de forma sistemática o con fines de distribución o reventa.

Sin embargo, en la práctica, los casos judiciales se han centrado en los eslabones principales del negocio ilegal: desarrolladores de las apps, proveedores de IPTV, revendedores de accesos y coordinadores de redes de distribución. Existen múltiples causas penales, bloqueos judiciales de dominios y allanamientos en curso.

Magis TV-Xuper TV - Portada Magis TV y Xuper TV. Imagen extraída de la web ¿Hay riesgos para los usuarios de Magis TV? Aunque no hay antecedentes de multas o condenas aplicadas directamente a consumidores individuales en Argentina, los expertos en derecho digital advierten que la ley vigente no excluye a los usuarios, por lo que, en determinados escenarios, podrían enfrentar sanciones civiles o incluso acciones penales, especialmente si se detecta uso habitual o comercialización de accesos.

Además del aspecto jurídico, especialistas en ciberseguridad y organismos oficiales alertan que estas aplicaciones operan fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store y App Store, lo que implica varios peligros: