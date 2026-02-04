Tendencias 2026: cuando el baño vuelve a tener alma

Bañeras empotradas, lavabos con aire vintage y pisos con patrones tradicionales regresan al baño en 2026 . En tendencias se apuesta por espacios más cálidos, con identidad y referencias históricas, pero adaptadas a la vida contemporánea. Un equilibrio entre pasado y presente que redefine el confort.

Las bañeras vuelven a ocupar un rol protagónico, pero ya no como piezas aisladas. En 2026 se imponen los modelos empotrados en nichos arquitectónicos, inspirados en baño s clásicos. Revestimientos decorativos, estantes integrados y marcos definidos convierten el baño en un espacio íntimo y relajante.

Los lavatorios tipo pedestal, con patas visibles o estructuras abiertas, regresan como alternativa a los muebles flotantes. Aportan ligereza visual y un guiño artesanal que suma carácter. Combinados con griferías de inspiración vintage, refuerzan la idea de un baño con historia.

Iluminación y pisos que suman carácter

La iluminación deja de ser puramente funcional: los apliques decorativos reemplazan la luz fría y generan atmósferas más cálidas. En el piso, los patrones clásicos —damero, mosaicos o diseños geométricos— regresan para estructurar el espacio y aportar identidad visual.

bañosmodernos

El enfoque en la utilidad está dando paso a diseños más suaves y decorativos, y está provocando el resurgimiento de algunas características tradicionales del baño que están destinadas a dar vida y personalidad a los espacios de todos los estilos. Créditos: Future/Simon Brown y Little Greene,

En 2026, el baño se consolida como un refugio dentro del hogar. La vuelta a lo clásico no responde a la nostalgia, sino al deseo de crear espacios atemporales, confortables y con alma, donde el diseño dialogue con la historia sin perder funcionalidad.