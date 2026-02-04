Tendencias 2026: cuando el baño vuelve a tener alma
Los baños dejan atrás el minimalismo extremo y recuperan elementos clásicos reinterpretados con diseño actual, calidez y personalidad.
Bañeras empotradas, lavabos con aire vintage y pisos con patrones tradicionales regresan al baño en 2026. En tendencias se apuesta por espacios más cálidos, con identidad y referencias históricas, pero adaptadas a la vida contemporánea. Un equilibrio entre pasado y presente que redefine el confort.
Bañeras empotradas: el lujo de lo envolvente
Las bañeras vuelven a ocupar un rol protagónico, pero ya no como piezas aisladas. En 2026 se imponen los modelos empotrados en nichos arquitectónicos, inspirados en baños clásicos. Revestimientos decorativos, estantes integrados y marcos definidos convierten el baño en un espacio íntimo y relajante.
Las bañeras empotradas recuperan protagonismo con una estética clásica y acogedora. Foto: Joseph Bradshaw.
Lavatorios y muebles con herencia histórica
Los lavatorios tipo pedestal, con patas visibles o estructuras abiertas, regresan como alternativa a los muebles flotantes. Aportan ligereza visual y un guiño artesanal que suma carácter. Combinados con griferías de inspiración vintage, refuerzan la idea de un baño con historia.
Los lavatorios de baño tipo pedestal reinterpretan el mobiliario clásico con materiales actuales. Créditos: deVOL
Iluminación y pisos que suman carácter
La iluminación deja de ser puramente funcional: los apliques decorativos reemplazan la luz fría y generan atmósferas más cálidas. En el piso, los patrones clásicos —damero, mosaicos o diseños geométricos— regresan para estructurar el espacio y aportar identidad visual.
El enfoque en la utilidad está dando paso a diseños más suaves y decorativos, y está provocando el resurgimiento de algunas características tradicionales del baño que están destinadas a dar vida y personalidad a los espacios de todos los estilos. Créditos: Future/Simon Brown y Little Greene,
En 2026, el baño se consolida como un refugio dentro del hogar. La vuelta a lo clásico no responde a la nostalgia, sino al deseo de crear espacios atemporales, confortables y con alma, donde el diseño dialogue con la historia sin perder funcionalidad.