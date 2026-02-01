Bicarbonato de sodio y papel film en inodoro: la fórmula perfecta para dejar el baño reluciente
Una manera de mantener el inodoro limpio. También puedes colcoar papel film para mejores resultados.
Antes de salir de vacaciones tienes que revisar el baño de tu hogar. Esta es una habitación que muchas veces queda olvidada cuando estás preparando todo para partir, pero cuidarla con bicarbonato de sodio y papel film te ayudará a evitar posibles inconvenientes a tu regreso.
Cubrir la taza del inodoro con film ayuda a retener la humedad. Cuando estás fuera de casa por varios días, el agua del inodoro puede evaporarse, provocando olores desagradables y la entrada de gases de alcantarillado en tu casa. El papel film funciona como una barrera que evita que todo quede dentro del inodoro.
Para potenciar los resultados de este truco de limpieza puedes espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en la taza del inodoro antes de cubrirlo. Este polvo ayuda a absorber y neutralizar los olores. A su vez, evita que las plagas entren a tu hogar a través de las cañerías.
Antes de salir de vacaciones y colocar el papel film es importante que lo limpies bien. Frota la superficie con un limpiador, eliminando toda la suciedad para evitar malos olores o plagas. Luego revisa la cisterna para asegurarte de que todo funciona correctamente y el agua no se evaporará rápidamente.
Para aplicar correctamente el papel film tienes que limpiar los bordes del inodoro y secarlo. Luego estira el papel sobre la taza y asegúralo bien. Al volver, solo tienes que retirar el film y tirar la cadena. Pon a prueba este truco y verás que tu baño se mantiene más fresco y sin plagas.