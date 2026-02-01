Bicarbonato de sodio y papel film en inodoro: la fórmula perfecta para dejar el baño reluciente

Antes de salir de vacaciones tienes que revisar el baño de tu hogar. Esta es una habitación que muchas veces queda olvidada cuando estás preparando todo para partir, pero cuidarla con bicarbonato de sodio y papel film te ayudará a evitar posibles inconvenientes a tu regreso.

Cubrir la taza del inodoro con film ayuda a retener la humedad. Cuando estás fuera de casa por varios días, el agua del inodoro puede evaporarse, provocando olores desagradables y la entrada de gases de alcantarillado en tu casa. El papel film funciona como una barrera que evita que todo quede dentro del inodoro.

baño, inodoro Trucos caseros muy efectivos. Foto: Fuente: Freepik Limpia el inodoro antes de colocar el papel film y el bicarbonato de sodio. Freepik Todo sobre la limpieza de tu baño Para potenciar los resultados de este truco de limpieza puedes espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en la taza del inodoro antes de cubrirlo. Este polvo ayuda a absorber y neutralizar los olores. A su vez, evita que las plagas entren a tu hogar a través de las cañerías.

Antes de salir de vacaciones y colocar el papel film es importante que lo limpies bien. Frota la superficie con un limpiador, eliminando toda la suciedad para evitar malos olores o plagas. Luego revisa la cisterna para asegurarte de que todo funciona correctamente y el agua no se evaporará rápidamente.