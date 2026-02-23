Vacaciones en marzo en Argentina: el destino ideal para una escapada soñada

Vacaciones en marzo son ideales para viajar por Argentina con clima agradable, menos turistas y paisajes que comienzan a mostrar los colores del otoño.

En el sur de la Patagonia argentina, El Chaltén se consolida como uno de los destinos soñados para viajar de vacaciones en marzo. Este pequeño pueblo fue fundado en 1985 y está dentro del Parque Nacional Los Glaciares, un área protegida creada en 1937 y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981.

Ventajas de viajar de vacaciones en marzo a El Chaltén Marzo marca el inicio del otoño en la región. Las temperaturas suelen ser más frescas que en enero y febrero, con máximas moderadas y menos visitantes que en plena temporada alta. Esto permite recorrer senderos y miradores con mayor tranquilidad. Además, los paisajes comienzan a mostrar tonos rojizos y amarillos.

El gran protagonista del lugar es el Monte Fitz Roy, una montaña emblemática de 3.405 metros de altura, también llamada cerro Chaltén. Su silueta es una de las más fotografiadas de la Patagonia. Desde el pueblo parten senderos señalizados que permiten obtener vistas panorámicas sin necesidad de experiencia técnica en montaña.

Otra postal clásica es el Cerro Torre, famoso por sus agujas de granito y su perfil desafiante. La caminata hasta Laguna Torre es una de las excursiones más elegidas. El recorrido es de dificultad moderada y ofrece vistas abiertas del macizo y del glaciar Grande.

Una de las ventajas de El Chaltén es que muchos de sus senderos son de acceso libre y gratuito. El parque cuenta con caminos bien marcados y opciones para distintos niveles físicos. Entre los más conocidos están Laguna de los Tres, Laguna Capri y los miradores del río de las Vueltas.