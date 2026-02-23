Cómo limpiar zapatillas de gamuza: el truco casero para quitar manchas sin arruinarlas

La gamuza es un material muy elegante, pero puede dañarse fácilmente. Una limpieza económica con productos caseros dejará las zapatillas impecables.

Como muchos saben, la gamuza es un material elegante para el calzado, sin embargo es muy temida a la hora de la limpieza. El error más común es meterlas a la lavadora. Sin embargo, existe un truco casero para dejarlas impecables.

Poner la gamuza en agua o frotarla con un trapo húmedo puede traer resultados problemáticos. El material perderá la suavidad característica y se formarán aureolas de agua imposibles de quitar. Además, el tinte original se desvanecerá de manera irregular.

Con este producto de limpieza no se dañan los artículos de gamuza Foto: Shutterstock La limpieza de las zapatillas de gamuza tendrá buenos resultados. Foto: Shutterstock Limpieza correcta Para que mantenga su textura y su color intacto la limpieza debe ser semiseca con elementos que todos tienen en la cocina. Para eso se necesitará un cepillo de cerdas suaves, vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua.

En primer lugar, antes de aplicar los productos se usará el cepillo seco para quitar la tierra superficial. Siempre hay que hacerlo en la misma dirección. Luego mezclar el vinagre con el agua en partes iguales. Humedecer las cerdas y tratar las manchas con movimientos circulares.

Para las manchas rebeldes se puede espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre la zona húmeda. Dejar actuar unos minutos para que absorba la suciedad profunda. Retirar los restos de bicarbonato con el cepillo seco y dejar el calzado a la sombra. No poner al sol ni cerca de una estufa.