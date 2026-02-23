El iPhone 15 Pro Max está de oferta en Walmart y tiene casi un 50% de descuento

Esta oportunidad es de tiempo limitado y los especialistas consideran que el iPhone 15 Pro Max es una gran opción para el 2026.

Comprar el iPhone 15 Pro Max en 2026 es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Debido al lanzamiento del iPhone 16 y 17, el 15 ha bajado de precio considerablemente, aunque mantiene características premium. Una oferta de Walmart demostró esta baja y es una de las más aprovechadas por los usuarios.

El ofrecimiento online del supermercado es de tiempo limitado y sorprendió a varios porque se trata de un modelo que fue lanzado al mercado hace dos años. Esto quiere decir que cuenta con funciones y actualizaciones que garantizan una experiencia única dentro del ecosistema de Apple.

iPhone 15 Pro El iPhone 15 Pro Max está de oferta en Walmart. Shutterstock ¿Por qué comprar el iPhone 15 Pro Max? Una de las razones para comprar el iPhone 15 Pro Max es su rendimiento y funciones con IA. Su chip A17 Pro proporciona la potencia necesaria para juegos, aplicaciones exigentes y multitarea. Además, funciona a la perfección con Apple Intelligence, a diferencia de modelos de años anteriores.

En cuanto a cámaras, el celular tiene un sistema de 48 megapíxeles y zoom que siguen ofreciendo imágenes detalladas y con colores casi idénticos a como los percibe el ojo humano. También incluye una cámara selfie ideal para tomar fotos o realizar videollamadas de trabajo.

Otro punto a destacar es su conexión. Este modelo adoptó el puerto USB-C y facilitó la experiencia de muchos usuarios. Aunque se recomienda utilizar los accesorios oficiales de la marca, muchos usuarios optan por usar cargadores con el mismo puerto de otras marcas en circunstancias excepcionales.