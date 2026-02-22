El truco de la cucharada de azúcar: por qué los expertos en limpieza la mezclan con detergente

Los que saben de limpieza recomiendan mezclar el detergente con azúcar para obtener resultados sorprendentes.

En el mundo de los trucos caseros de limpieza hay combinaciones que resultan ser muy efectivas. Se trata del caso de la mezcla de detergente de lavavajillas y azúcar común o mascabo. La técnica se volvió viral por su efectividad.

Limpieza y trucos Esta combinación tiene una base científica muy simple que permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la cocina. La magia se da al mezclar el poder desengrasante del detergente que rompe las moléculas de grasa y la acción exfoliante de los granos de azúcar que actúan como un suave abrasivo.

Esta mezcla es ideal para la limpieza de ollas y sartenes, especialmente cuando hay comida quemada en el fondo. También para mesadas de granito o zonas con grasa y para manchas difíciles.

Para realizar la preparación se necesitarán dos cucharadas de detergente líquido y una cucharada de azúcar blanca o mascabo.

Este es el error que debes evitar al limpiar tu cocina Foto: Shutterstock Una combinación de limpieza infalible. Foto: Shutterstock En un recipiente se coloca el detergente y luego se añade el azúcar. Mezclar hasta que se forme una pasta granulada y luego aplicar directamente sobre la zona donde se realizará la limpieza frotando con una esponja o un paño.