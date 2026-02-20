Cómo quitarle el óxido a la parrilla: 2 ingredientes de la alacena que funcionan
Recupera la parrilla para el próximo asado: adiós al óxido con dos ingredientes fáciles de conseguir.
El óxido es un problema común en las herramientas de hierro y cuando dejamos la parrilla muchos días afuera es normal que aparezcan estas manchas amarillas y naranjas. Aunque muchos piensen que ya no sirve, existen trucos caseros de limpieza que permiten recuperar en minutos la parrilla y dejarla lista para el próximo asado.
Los dos aliados están en cualquier cocina: vinagre y bicarbonato de sodio. La combinación de ambos genera una reacción abrasiva suave que ayuda a desprender la corrosión sin dañar el hierro.
Estos dos ingredientes funcionan gracias a su composición. Mientras el bicarbonato actúa como un abrasivo suave, ayudando a remover los restos de corrosión si dañar el metal, el vinagre contiene ácido acético que reacciona con el óxido (óxido de hierro) y lo disuelve lentamente, facilitando su desprendimiento de la superficie metálica.
Paso a paso: cómo limpiar la parrilla
-
Calor previo: encender la parrilla unos minutos facilita que el óxido se afloje.
Aplicar vinagre: rociar o pasar con un paño sobre las zonas oxidadas.
Sumar bicarbonato: espolvorear y dejar actuar unos minutos.
Fricción: usar un cepillo metálico o esponja de acero para remover el óxido.
Enjuague y secado: limpiar con agua y secar bien para evitar que vuelva a aparecer.
Beneficio extra
Además de ser económicos y fáciles de conseguir, estos ingredientes son seguros para volver a cocinar sin riesgos. Con un poco de paciencia, la parrilla recupera su brillo y funcionalidad, lista para el ritual del asado.