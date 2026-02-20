Presenta:

Tendencias

|

parrilla

Cómo quitarle el óxido a la parrilla: 2 ingredientes de la alacena que funcionan

Recupera la parrilla para el próximo asado: adiós al óxido con dos ingredientes fáciles de conseguir.

Alejandro Llorente

Sólo necesitas bicarbonato y vinagre para dejar tu parrilla lista para volver a cocinar Foto: Shutterstock

Sólo necesitas bicarbonato y vinagre para dejar tu parrilla lista para volver a cocinar Foto: Shutterstock

El óxido es un problema común en las herramientas de hierro y cuando dejamos la parrilla muchos días afuera es normal que aparezcan estas manchas amarillas y naranjas. Aunque muchos piensen que ya no sirve, existen trucos caseros de limpieza que permiten recuperar en minutos la parrilla y dejarla lista para el próximo asado.

Los dos aliados están en cualquier cocina: vinagre y bicarbonato de sodio. La combinación de ambos genera una reacción abrasiva suave que ayuda a desprender la corrosión sin dañar el hierro.

Te Podría Interesar

Estos dos ingredientes funcionan gracias a su composición. Mientras el bicarbonato actúa como un abrasivo suave, ayudando a remover los restos de corrosión si dañar el metal, el vinagre contiene ácido acético que reacciona con el óxido (óxido de hierro) y lo disuelve lentamente, facilitando su desprendimiento de la superficie metálica.

Algunos trucos que te servirán para eliminar el óxido de la parrilla Foto: Shutterstock
El &oacute;xido en la parrilla aparece por la humedad y el desuso. Foto: Shutterstock

El óxido en la parrilla aparece por la humedad y el desuso. Foto: Shutterstock

Paso a paso: cómo limpiar la parrilla

  • Calor previo: encender la parrilla unos minutos facilita que el óxido se afloje.

  • Aplicar vinagre: rociar o pasar con un paño sobre las zonas oxidadas.

  • Sumar bicarbonato: espolvorear y dejar actuar unos minutos.

  • Fricción: usar un cepillo metálico o esponja de acero para remover el óxido.

  • Enjuague y secado: limpiar con agua y secar bien para evitar que vuelva a aparecer.

Beneficio extra

Además de ser económicos y fáciles de conseguir, estos ingredientes son seguros para volver a cocinar sin riesgos. Con un poco de paciencia, la parrilla recupera su brillo y funcionalidad, lista para el ritual del asado.

Archivado en

Notas Relacionadas