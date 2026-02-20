Cómo quitarle el óxido a la parrilla: 2 ingredientes de la alacena que funcionan

Recupera la parrilla para el próximo asado: adiós al óxido con dos ingredientes fáciles de conseguir.

Sólo necesitas bicarbonato y vinagre para dejar tu parrilla lista para volver a cocinar Foto: Shutterstock

El óxido es un problema común en las herramientas de hierro y cuando dejamos la parrilla muchos días afuera es normal que aparezcan estas manchas amarillas y naranjas. Aunque muchos piensen que ya no sirve, existen trucos caseros de limpieza que permiten recuperar en minutos la parrilla y dejarla lista para el próximo asado.

Los dos aliados están en cualquier cocina: vinagre y bicarbonato de sodio. La combinación de ambos genera una reacción abrasiva suave que ayuda a desprender la corrosión sin dañar el hierro.

Estos dos ingredientes funcionan gracias a su composición. Mientras el bicarbonato actúa como un abrasivo suave, ayudando a remover los restos de corrosión si dañar el metal, el vinagre contiene ácido acético que reacciona con el óxido (óxido de hierro) y lo disuelve lentamente, facilitando su desprendimiento de la superficie metálica.