La historia real detrás de la miniserie de Netflix que conmueve a todos

La miniserie de Netflix que revela hasta dónde puede llegar la fama cuando se mezcla con mentiras y desinformación.

En su catálogo, Netflix ofrece historias que demuestran que, a veces, la vida real es más increíble que la ficción. Este es el caso de Vinagre de manzana, una miniserie basada en hechos reales que tiene solo seis capítulos y es ideal para maratonear sin parar.

Miniserie: ¿de qué trata “Vinagre de manzana”? Vinagre de manzana sigue la vida de Belle Gibson, una influencer australiana que se volvió famosa afirmando tener cáncer cerebral y que lo “curaba” solo con dietas, remedios naturales y terapias alternativas.

Su relato conmovía a miles de personas, generó aplicaciones, libros y decenas de consejos de salud. Incluso logró alianzas con Apple y Penguin. Pero poco a poco, su imperio se desmoronó: se descubrió que nunca tuvo cáncer y que muchas de sus promesas benéficas nunca se cumplieron.

Belle Gibson .JPG La influencer fue multada con 410 mil dólares australianos por engañar al público y lucrar con una enfermedad que nunca tuvo. Foto: Archivo ¿Cómo se descubrió su mentira? Su historia fue desmontada por los periodistas australianos Beau Donelly y Nick Toscano, autores del libro The Woman Who Fooled the World, base de esta producción. En 2017, Belle fue condenada por estafa y multada con 410 mil dólares australianos.

La serie muestra esta historia protagonizada por Kaitlyn Dever (Booksmart, Nadie podrá salvarte), dirigida por Jeffrey Walker y con guion de Samantha Strauss. Además, introduce otros personajes inspirados en casos reales, como Milla Blake, basada en Jess Ainscough, otra influencer que sí padeció cáncer pero que decidió rechazar tratamientos convencionales y falleció.