Meta integrará IA en sus recomendaciones de contenido y anuncios

La compañía informó que las interacciones con IA en Meta comenzarán a influir en las recomendaciones de contenido y anuncios que reciben los usuarios. El cambio entrará en vigor el 16 de diciembre de 2025, aunque las notificaciones sobre la actualización se enviarán desde el 7 de octubre mediante avisos en las plataformas y correos electrónicos.

Meta empezará a usar interacciones con su inteligencia artificial para personalizar anuncios y contenido en Facebook e Instagram.

Según la empresa, más de mil millones de personas utilizan Meta AI cada mes. Con esta actualización, las conversaciones por texto o voz con la inteligencia artificial pasarán a ser señales adicionales para ajustar la experiencia en Facebook e Instagram.

“Si chateás con Meta AI sobre senderismo, podríamos entender que te interesa el senderismo, igual que si publicaras un reel sobre el tema o dieras Me gusta a una página relacionada”, explicó la compañía. En consecuencia, los usuarios podrían recibir sugerencias de grupos, publicaciones de amigos o anuncios vinculados con esa actividad.

Este enfoque se suma a la estrategia previa de personalización basada en actividad dentro de las plataformas, como likes, comentarios o publicaciones compartidas. El objetivo, según Meta, es que las personas vean más contenido relevante y menos publicaciones que no despierten su interés.

Privacidad y control del usuario

Uno de los ejes centrales de la actualización es la privacidad. Meta remarcó que no usará interacciones sobre temas sensibles —como creencias religiosas, salud u opiniones políticas— para segmentar anuncios. Además, subrayó que el micrófono solo se activa si el usuario lo permite y mientras utiliza una función que lo requiere.

image Las personalizaciones con IA llegan finalmente a Meta. Meta

Los usuarios podrán seguir gestionando su experiencia a través de herramientas como 'Preferencias de anuncios' y los controles del feed. También tendrán la posibilidad de decidir cómo interactuar con la IA, ya sea mediante voz o texto.

La compañía aclaró que las interacciones se aplicarán únicamente entre cuentas vinculadas en el mismo 'Centro de cuentas'. Por ejemplo, si un usuario no unió su cuenta de WhatsApp, sus conversaciones con Meta AI en esa aplicación no influirán en la personalización de experiencias en Facebook o Instagram.