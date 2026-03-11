Los lentes del mal: acusan a las gafas inteligentes de grabar tu vida sin que lo sepas

Las gafas inteligentes prometían ser uno de los grandes avances tecnológicos de los últimos años. Con ellas es posible grabar videos, tomar fotos y obtener respuestas a preguntas gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, una reciente investigación internacional puso a estos dispositivos bajo una fuerte polémica: el contenido captado por los lentes podría terminar siendo revisado por personas reales.

Los dispositivos en cuestión son los Ray-Ban Meta , desarrollados por la compañía tecnológica Meta. Estos lentes incorporan cámaras, micrófonos y funciones de inteligencia artificial capaces de reconocer objetos, responder consultas y registrar imágenes del entorno.

Pero detrás de estas funciones existe un proceso menos visible que generó preocupación entre expertos en privacidad.

Una investigación del diario sueco Svenska Dagbladet reveló que parte del material captado por estos lentes inteligentes es revisado por trabajadores humanos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial.

Este trabajo lo realizan personas conocidas como “data annotators”, cuyo rol consiste en analizar imágenes, videos y textos para etiquetar lo que aparece en ellos. Esta información se utiliza para mejorar el aprendizaje de los algoritmos que alimentan las plataformas de inteligencia artificial.

Según el informe, uno de los centros donde se realiza esta tarea se encuentra en Nairobi, Kenia, donde empleados de una empresa subcontratada por Meta revisan grandes volúmenes de contenido proveniente de los dispositivos y servicios de la compañía.

Escenas íntimas captadas sin intención

Los testimonios recogidos durante la investigación describen situaciones que encendieron alarmas sobre la privacidad de los usuarios.

Algunos trabajadores aseguraron haber visto videos extremadamente sensibles, incluyendo escenas de personas en situaciones íntimas o grabaciones tomadas dentro de espacios privados.

En varios casos, los registros corresponderían a momentos cotidianos captados aparentemente de forma involuntaria por quienes utilizaban las gafas.

Entre los materiales revisados también se mencionan imágenes donde aparecen documentos personales, tarjetas bancarias o información privada, lo que abre interrogantes sobre el manejo de datos sensibles.

Uno de los aspectos más inquietantes señalados por los investigadores es que muchas de las personas que aparecen en los videos no parecen saber que están siendo grabadas.

Cómo funciona el entrenamiento de la inteligencia artificial

Para que sistemas de inteligencia artificial puedan reconocer objetos o comprender preguntas, necesitan ser entrenados con enormes cantidades de datos.

Ese proceso implica analizar imágenes, conversaciones o videos para identificar elementos como personas, objetos, acciones o contextos.

Aunque gran parte de este trabajo se realiza mediante sistemas automatizados, los expertos señalan que la intervención humana sigue siendo fundamental para mejorar la precisión de los algoritmos.

Sin embargo, este mismo proceso es el que abre el debate sobre hasta qué punto los usuarios comprenden qué sucede con la información que generan.

El problema de la privacidad

Especialistas en protección de datos advierten que muchos usuarios probablemente no tienen plena conciencia del destino que puede tener el contenido captado por dispositivos inteligentes.

La abogada Kleanthi Sardeli, experta en privacidad de la organización europea None Of Your Business (NOYB), explicó que el uso de datos para entrenar inteligencia artificial debería contar con un consentimiento claro por parte de los usuarios.

Según la especialista, una vez que la información ingresa en los modelos de inteligencia artificial, recuperar el control sobre esos datos se vuelve extremadamente difícil.

gafas inteligentes.jpg Mark Zuckerberg presentó los anteojos en sus perfiles de redes sociales. @zuck

La respuesta de Meta

Desde Meta señalaron que el procesamiento del contenido generado por sus dispositivos se realiza conforme a sus políticas de privacidad y términos de servicio.

La empresa sostiene que el sistema puede incluir revisiones automáticas o manuales para mejorar el funcionamiento de la inteligencia artificial.

No obstante, la investigación también detectó una posible brecha entre lo que creen los usuarios y cómo funciona realmente el sistema.

En entrevistas realizadas en tiendas donde se venden estos lentes, algunos vendedores afirmaron que los datos se almacenan únicamente en el dispositivo o en la aplicación del usuario. Sin embargo, la investigación sostiene que gran parte de la información es procesada en servidores de la compañía y analizada incluso a miles de kilómetros de distancia.

Una tecnología que abre un nuevo debate

Los lentes inteligentes representan una nueva frontera tecnológica que promete cambiar la forma en que las personas interactúan con el mundo digital.

Pero el caso de los Ray-Ban Meta demuestra que estos avances también traen consigo nuevos dilemas sobre privacidad, consentimiento y control de los datos personales.

Mientras la tecnología continúa evolucionando, el debate sobre hasta dónde llegan los límites de la inteligencia artificial y la protección de la vida privada parece recién comenzar.