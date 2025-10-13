Le renovaron la licencia de conducir a un hombre de 100 años, ¿estás de acuerdo?

Moisés Roitman tiene 100 años y renovó la licencia de conducir. Es dueño de una conocida farmacia del Centro. Maneja desde los 14 años.

Le dieron la licencia de conducir a un hombre de 100 años en Mendoza

Moisés Roitman, un hombre de 100 años, renovó su licencia de conducir luego de pasar algunos exámenes. Esta mañana, después de marcar al 147 y mostrar todos los papeles en orden, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dio el visto bueno para que el centenario reciba su licencia.

Desde el municipio evaluaron a Moisés en la pista vial donde comúnmente se toman los exámenes a los conductores principiantes. Carina Vicario, la subsecretaria de atención y cercanía de la comuna, se expresó luego de finalizar la evaluación: "Aprobó, rindió bien y una vez más demostró que conduce correctamente. Así que le emitimos la licencia, con un vencimiento por tres años”.

El momento en que le renovaron la licencia de conducir a Moisés Roitman ¿Por qué se le otorga la vigencia por 3 años? Desde la Agencia de Seguridad Vial de la Nación expidieron requisitos para poder renovar las licencias de conducir, de esta forma para los mayores de 65 años se otorgó un plazo por tres años y aquellos mayores de 70 años y en adelante solo un año, con el único requisito de presentar un examen psicofísico para demostrar si la persona es apta. Además, también se eliminaron los exámenes teóricos y prácticos que eran de carácter obligatorio.

Sin embargo, en la provincia de Mendoza la reforma de la ley de Tránsito y Seguridad vial aprobada en 2024, establece que el plazo de vigencia es de 10 años para los conductores de 18 a 65 años. Para los adultos mayores de entre 66 y 75 años el plazo es hasta cinco años y finalmente para aquellos mayores de 75 años, la ley contempla sólo tres años de vigencia.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza agregaron que a pesar de tener todos los papeles, fue necesario un examen de reacción y reflejos para ver si estaba en condiciones para poder transitar por las calles mendocinas. Luego de constatar que era apto para manejar, a Moisés le renovaron su licencia de conducir por tres años más.