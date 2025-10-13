Presenta:

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes

Según el cronograma de Edemsa, el servicio se verá afectado en nueve departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 14 de octubre y son nueve los departamentos que se verán afectados. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, la afectación del servicio eléctrico tendrá lugar en distintas zonas de Ciudad, Guaymallém, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe a lo largo de la jornada.

Cortes de luz programados para este martes 14/10

Ciudad

  • Entre calles Atahualpa Yupanqui, Santiago Llaver, Rosales, Juana Azurduy y adyacencias. De 11.45 a 13.45 h.
  • Entre calles Gran Capitán, Yupanqui, Proyectadas M017, M019, M028 y áreas adyacentes; barrio Flores Sur. De 9.15 a 11.30 h.

Guaymallén

  • En calle Tomás Godoy Cruz, entre Sarmiento y Ecuador, y en calle Brasil, entre Godoy Cruz y Pedro del Castillo; Villa Nueva. De 9.00 a 11.00 h.
  • Entre calles Tapón Moyano, Bandera de Los Andes, Adolfo Calle, Corrientes y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • Entre calles Liniers, Caridad, Larrea y Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
  • En Avenida Los Cóndores, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°7. En las localidades de El Salto, Vallecitos, Las Vegas, Valle del Sol, Piedras Blancas, Los Zorzales y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • En calle Santa Fe, entre Florencio Ortega y Espejo Este. En calle Espejo Este, entre Santa Fe y Castro Barros. En calles Belgrano y Lanús, hacia el norte de Espejo Este. En calle Espejo Norte, hacia el norte de Espejo Este y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

El Valle de Uco también se verá afectado

Tupungato

  • En calle Iriarte, entre barrio Hogar Del Trabajador y callejón Doña Margarita; El Zampal. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

  • En calle La Argentina, entre Libertador General San Martín y callejón Ruano. De 9.40 a 13.40 h.

San Carlos

  • En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. De 14.30 a 18.30 h.

Cortes en el sur de Mendoza

San Rafael

  • Entre calles El Toledano, Costa de las Vías, El Chañaral e Hipólito Yrigoyen; De 14.45 a 18.00 h.
  • Entre calles Namuncurá, Moreno, Urquiza y Edison. De 8.30 a 12.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°201, entre calle Oliva y Ruta Provincial N°202; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°201, entre Ruta Provincial N°202 y Soitué; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°184 y Agua Botada; Río Grande. De 8.00 a 12.00 h.

