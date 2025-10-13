Mariquita, una novela que acontece en cualquier barrio marginal de Mendoza

Mariquita es la reciente novela de la autora mendocina María Luz Malamud. Narra la historia de un niño en medio de la marginalidad de la provincia de Mendoza.

Podría haber sido escrita por el escritor chileno fallecido Pedro Lemebel. Pero lo escribió la escritora mendocina María Luz Malamud. Mariquita es una novela que incursiona en la búsqueda de identidad de género de un niño pero mucho más devela la situación de marginalidad que viven muchos chicos en Mendoza.

No denuncia, no hace proclamas y mucho menos romantiza la pobreza. Narra entre sus páginas qué le pasa a la gente que vive con casi nada, en algún barrio de Mendoza de esos que nos quedan cerca pero que jamás pisamos. Mariquita toca la vivencias de una familia que también come (poco) de la prostitución -que pasa de generaciones como un legado- aunque no la nombra. No por moralista, no por crear una falsa omisión sino porque no hace falta.

Quizá porque su protagonista Martín es más importante y lo que ve son esos tacos que siempre querrá usar. Los mira con las mismas ansias como cada vez que prende la tele para bailar como la Mar, una bailarina que admira y a la que se quiere parecer.

libro Mariquita Mariquita, el libro que escribió María Luz Malamud y transcurre en cualquier barrio marginal de Mendoza. Foto: IG. Conoce el amor/familia pero es fugaz. Tiene olor a limpio, como ese jabón que se guarda para siempre, sabe a guiso porque qué es ese cariño sino es calentito y abrigador. Pero como todo lo bueno, viene chiquito, y otra vez la calle y a buscar la vida mientras hay bebés que chorrean mocos o toman té en mamadera. Mientras las niñas nunca son niñas y los juegos siempre quedan a la mitad.

Mariquita es un canto de sirena (como la que encuentra de juguete Martín y la lava, la seca, la guarda) para recordarnos que allá afuera hay otros que tienen inviernos gélidos. Pero también para avisarnos que en Mendoza no solo hay 3 equipos de fútbol en primera, buenas bandas de rock que el país admira, sino también una literatura impresionante.