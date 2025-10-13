Gustavo Capone fue distinguido en la Legislatura por su libro sobre San Martín
El libro “San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo” del historiador y columnista de MDZ, Gustavo Capone, fue declarado de interés en la Legislatura.
El libro "San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo", del historiador, docente y columnista de MDZ, Gustavo Capone; fue declarado de interés en la mañana de este lunes por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, mediante la resolución N° 491/2025.
Gustavo Capone distinguido por la Legislatura
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial César Cattaneo y contó con el acompañamiento del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y del presidente de la Cámara, Andrés Lombardi.
Te Podría Interesar
El acto de reconocimiento se realizó en el recinto de la Legislatura provincial, con la presencia de autoridades, funcionarios, estudiantes y docentes. Acompañaron al intendente la subsecretaria de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo, Laura Fuertes; el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; y alumnos y profesores de la Escuela Victoria Ocampo, quienes participaron de la actividad como parte de una experiencia de formación cívica y ciudadana.
“Estar en la casa de las leyes es un honor. Este libro nace del compromiso por mantener viva la historia sanmartiniana y por comprender al General en su dimensión más humana: el vecino, el gobernador, el hombre que promovió la educación, la salud y la planificación”, dijo Gustavo Capone.
Además, agradeció al intendente Suarez por su prólogo y por el impulso editorial desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Durante la ceremonia, Ulpiano Suarez destacó el valor del libro y su aporte a la memoria colectiva mendocina. “Queríamos compartir este encuentro también con los estudiantes, porque conocer y transmitir la historia es fundamental para entender nuestro presente y construir una mejor ciudadanía”, expresó. El intendente también entregó ejemplares de la obra al presidente de la Cámara, al diputado Cattaneo y a la Escuela Victoria Ocampo, para ser incorporados a las bibliotecas de cada institución.
Por su parte, Andrés Lombardi agradeció la presencia de las autoridades y resaltó la importancia del reconocimiento. “Esta es la casa de todos, donde se discuten ideas y se construyen consensos. Destacamos el trabajo de personas como Gustavo Capone, que con su aporte académico y humano fortalecen la identidad mendocina y la conciencia ciudadana”, manifestó.
Un libro sobre San Martín
La obra, publicada en 2025, reúne artículos escritos por Capone en distintos medios y ofrece una mirada renovada sobre la relación entre José de San Martín y la Ciudad de Mendoza. El autor invita a reflexionar sobre el legado del Libertador desde su rol de ciudadano y su vínculo con la comunidad mendocina a través de tres capítulos:
- La Ciudad de Mendoza, ayer y siempre
- José de San Martín, el hombre y su tiempo
- San Martín; mujeres y hombres en contexto
“San Martín, vecino de Mendoza, ciudadano del mundo constituye un valioso aporte cultural e histórico que busca fortalecer la identidad sanmartiniana y promover los valores cívicos entre las nuevas generaciones”, afirmó Suarez.