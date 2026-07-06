Fuga masiva en Misiones: una ola de casi 100 desafiliaciones sacude al partido de Carlos Rovira

Mientras el gobernador de la provincia de Misiones Hugo Passalacqua continúa sumando adhesiones en favor de su posible candidatura a la reelección alejado del diputado provincial y exgobernador Carlos Eduardo Rovira; el partido Encuentro Misionero creado por el legislador provincial tiene una ola de desafiliaciones.

Unas 100 personas se presentaron durante la mañana del lunes en la sede de la Secretaría Electoral Nacional, ubicada sobre calle Colón casi Santiago del Estero, en Posadas, para iniciar el trámite formal de desafiliación de esa fuerza política y poner fin a su condición de afiliados.

Como se informara en la edición de este domingo, Passalacqua no acompañará el nuevo partido creado por el ex mandatario provincial entre los años 1999 y 2003.

En principio, si bien no lo dijo abiertamente, el gobernador buscaría la reelección en los comicios del 2027.

El pedido de desafiliaciones fue solicitado por ciudadanos que, en su mayoría, figuraban como afiliados al Partido Renovador de la Concordia Social creado por Rovira en el 2003 y que, tras el cambio de denominación de ese espacio político a Partido Encuentro Misionero, pasaron a integrar automáticamente el nuevo partido.

“Sin consentimiento”

En declaraciones a la prensa misionera los presentes sostuvieron que “nunca prestaron su consentimiento para continuar afiliados bajo la nueva denominación y, por ese motivo, decidieron solicitar su desvinculación ante la Justicia Electoral”

Entre las personas que se presentaron en la Secretaria Electoral se encontraba el ministro de Ecología y Recursos Renovables de Misiones, Martín Recamán, quien también presentó un pedido formal ante la Justicia Electoral para dejar sin efecto una afiliación que aseguró desconocer.

El funcionario provincial sostuvo que “nunca integré el Partido Encuentro Misionero ni autoricé mi incorporación, por lo que solicito mi inmediata desvinculación”.

La jornada de este lunes representó, hasta el momento, una de las mayores concurrencias registradas en la Secretaría Electoral desde que comenzó el proceso de desafiliaciones.

“Stop debito”

Además de completar el trámite ante la Justicia Electoral, muchos de los asistentes realizaron el denominado «stop debito» en sus entidades bancarias para impedir que continúe el descuento automático correspondiente al aporte partidario mensual. La medida busca evitar que se sigan realizando débitos mientras avanza el proceso administrativo de baja de la afiliación.

El conflicto tiene su origen en el cambio de denominación del Partido Concordia Social, que pasó a llamarse Partido Encuentro Misionero. A partir de ese proceso, las afiliaciones existentes fueron trasladadas al nuevo espacio, una decisión que dio lugar a cuestionamientos por parte de numerosos afiliados que sostienen no haber autorizado esa continuidad ni haber sido consultados previamente.

Según especificó Misiones on Line la controversia adquirió dimensión política luego de que funcionarios del Gobierno provincial hicieran pública su situación y resolvieran acudir a la Justicia Electoral para solicitar la nulidad de sus afiliaciones.

El gobernador Hugo Passalacqua cortó el aporte partidario y ordenó un reordenamiento político que prioriza la gestión territorial. Esta medida se concretó junto con la renuncia formal del mandatario provincial, ministros y militantes al espacio político "Encuentro Misionero", instruyendo también una revisión de contratos y servicios del Estado.; se informó en le edición de este domingo de MDZ.