Leve baja del dólar luego del anuncio de la llegada de la titular del FMI a la Argentina
El dólar oficial y el dólar blue tuvieron una leve baja y cortaron con la monotonía de las últimas ruedas cambiarias.
Luego de varios días en pausa, el dólar volvió a bajar este miércoles en lo que será el cierre de la semana para los mercados ya que este jueves será feriado por el Día de la Independencia y el viernes se considerará como día no laborable por puente turístico.
El dólar oficial cerró este miércoles a $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una baja concreta de $5 respecto del día martes en el segmento minorista al público en el Banco Nación.
Mientras tanto, el dólar blue también tuvo un leve descenso en el mismo orden y cerró este miércoles a $1490 para la compra y $1510 para la venta.
El dólar baja y se asoma la llegada de la titular del FMI a la Argentina
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de julio, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
El FMI confirmó hoy sus previsiones de crecimiento para la economía Argentina del 3,5% para 2026 y de 4% para 2027.