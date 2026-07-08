Leve baja del dólar luego del anuncio de la llegada de la titular del FMI a la Argentina

El dólar oficial y el dólar blue tuvieron una leve baja y cortaron con la monotonía de las últimas ruedas cambiarias.

Luego de varios días en pausa, el dólar volvió a bajar este miércoles en lo que será el cierre de la semana para los mercados ya que este jueves será feriado por el Día de la Independencia y el viernes se considerará como día no laborable por puente turístico.

El dólar oficial cerró este miércoles a $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una baja concreta de $5 respecto del día martes en el segmento minorista al público en el Banco Nación.

Mientras tanto, el dólar blue también tuvo un leve descenso en el mismo orden y cerró este miércoles a $1490 para la compra y $1510 para la venta.

El dólar baja y se asoma la llegada de la titular del FMI a la Argentina La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de julio, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.