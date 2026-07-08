La industria volvió a caer en mayo sostenida sólo por el sector petrolero y químico

La actividad industrial volvió a caer en mayo. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero del INDEC registró una baja interanual de 0,3% y produndizó la crisis del sector que venía de un descenso de 2% de abril y acumula un descenso en los primeros cinco meses del año de 2,3% interanual.

En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada el indicador mostró un avance del 1,3%, con buenas noticias del sector textil, de automotores y muebles.

El resultado confirma que la industria continúa atravesando un escenario heterogéneo con mejoras sustanciales de los complejos vinculados a la energía, la minería y determinados insumos básicos y las ramas manufactureras orientadas al consumo interno y a la inversión con caídas de dos dígitos.

El principal aporte positivo volvió a provenir de la refinación de petróleo. El sector registró un crecimiento interanual de 19,4% y acumula una expansión de 11,5% en los primeros cinco meses del año. La producción de gasoil aumentó 23,8%, la de naftas 18,3% y los asfaltos 35,4%, consolidando a la actividad energética como uno de los motores de la industria durante 2026.

También mostraron variaciones positivas algunos segmentos de la industria química. Aunque el bloque de sustancias y productos químicos retrocedió 3,1% en mayo, varios rubros crecieron por encima de la inflación industrial. Los productos químicos básicos avanzaron 7,9%, las materias primas plásticas 8,4% y pinturas 3,6%.

En tanto, los agroquímicos cayeron 16,3% y los productos farmacéuticos descendieron 7,4%.

Fuertes bajas en maquinarias e industria automotriz

Entre los rubros con mayores caídas se ubica el de maquinaria y equipo. Su producción disminuyó 23,4% respecto de mayo de 2025 y acumula una baja de 20% en el año. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 29,6%, mientras que los aparatos de uso doméstico retrocedieron 34,1%, reflejando la debilidad de la inversión y del consumo de bienes durables.

La industria automotriz tampoco logró revertir la tendencia negativa. El bloque de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes registró una baja interanual de 15,9% y acumula un retroceso de 13,1 por ciento en los primeros cinco meses del año. La producción de automóviles descendió 21,5%, mientras que las autopartes retrocedieron 10,8%.

La fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos también evidenció un fuerte deterioro. El sector cayó 12,5% interanual, afectado principalmente por el desplome de 36,3% en equipos informáticos, electrónicos y de comunicaciones.

Otro de los sectores en crisis es el de productos de caucho y plástico, cuya producción disminuyó 10,2 por ciento respecto de mayo de 2025. Las manufacturas de plástico retrocedieron 4,7% y el conjunto del sector acumula una caída de 8,1% en el año.

Las industrias metálicas básicas también permanecieron en terreno negativo. El bloque cayó 4% interanual, con una baja de 3,2% en la producción siderúrgica y un desplome de 23,9% en la fundición de metales. La excepción volvió a ser el aluminio y otros metales no ferrosos, que crecieron 10,7%.