El Banco Central le giró US$2500 millones a los bonistas antes del feriado del 9 de julio

El stock del Central cerró en US$48.722 millones tras girar los dólares a los bonistas del exterior, un día después de tocar el máximo desde septiembre de 2019.

Las reservas del Banco Central retrocedieron US$814 millones este miércoles y terminaron la jornada en US$48.722 millones, otra vez por debajo del umbral de los US$49.000 millones. El descenso se explica por el giro de unos US$2500 millones destinado a los bonistas del exterior, que el Gobierno concretó antes del feriado para que los fondos acrediten el 9 de julio, fecha del vencimiento de los títulos Globales.

Del récord desde 2019 al pago de la deuda La baja cortó la racha alcista que las reservas habían mostrado apenas un día antes, cuando escalaron hasta los US$49.536 millones, el stock más alto desde septiembre de 2019 y un nuevo máximo de la gestión actual.

Ese salto había sido impulsado por el ingreso de US$3200 millones provenientes de créditos con tres bancos internacionales, garantizados por organismos multilaterales, que el Ejecutivo tomó justamente para cubrir los compromisos de deuda de esta semana.

En otras palabras: los dólares entraron y salieron casi en simultáneo, en un movimiento financiero previsto que nada tuvo que ver con intervenciones cambiarias.

El Central sigue comprando: 124 ruedas al hilo Pese al retroceso del stock, la autoridad monetaria volvió a terminar la rueda con saldo positivo en el mercado oficial de cambios: compró US$34 millones sobre un volumen operado de US$582 millones, es decir, el 6% de lo negociado.