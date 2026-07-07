Tras clasificar la Selección, Javier Milei reunió al equipo económico e hizo un anuncio clave por el Banco Central

El presidente Javier Milei celebró el triunfo agónico de la Selección en el Mundial y lo manifestó en una entrevista durante la tarde, en la cual no perdió la oportunidad para hacer un anuncio económico. En diálogo con el streaming Neura, el mandatario informó que durante la tarde encabezó una cumbre clave en la Quinta de Olivos con el equipo económico.

“Empezamos a construir la base, en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Hoy nos juntamos en Olivos Toto, Santi Bausili, Fede Sturzenegger, a delinear, digamos, el formato final de lo que va ser la reforma de la carta orgánica del Banco Central ”, señaló el líder libertario.

Se refiere a uno de las medidas que se avanzará mediante un proyecto de ley. Para Milei, este proyecto “está interrelacionado con otras leyes, como la de mercado de capitales, como inocencia fiscal 2” y “todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”.

“Son todo un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos. Es la versión unificada de la reforma, la carta orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos”, valoró Milei.

En ese marco, confirmó que esa iniciativa prevé penas de prisión a los políticos que vulneren el equilibrio fiscal por intermedio del financiamiento del Tesoro al Banco Central: “La política monetaria no es el vacío. Obviamente que, se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financia el fisco”.

“Podría ser pensado es una estafa. De hecho, el Código Penal define la estafa, así que la estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo.

Qué dice la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla

Banco Central de la Nación Argentina NA

En la última reunión de Milei con legisladores, planteó la necesidad de una reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Se trata de la Ley 24.144, la cual tuvo su última modificación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Buscan ingresar el proyecto por la Cámara Alta, por lo que el Jefe de Estado dialogó en un apartado con la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

El esquema vigente fue establecido en 2012, durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Entre las reformas incorporadas entonces se amplió la posibilidad de que la autoridad monetaria financiara al Estado mediante adelantos transitorios.

El artículo 20 de la Carta Orgánica establece que "El BCRA podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales".

La normativa también habilita un margen adicional de financiamiento equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno "haya obtenido en los últimos doce meses". Ese dinero debe ser reintegrado dentro del año siguiente al desembolso.

Además, el mismo artículo fija una restricción para futuros préstamos: "Si cualquiera de estos adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas".

Aunque el Ejecutivo todavía no difundió el contenido definitivo de la reforma, la iniciativa apunta a restringir esas herramientas de financiamiento y reducir aún más la posibilidad de emitir pesos para asistir al Tesoro