Monotributo 2026: cuáles son las obras sociales habilitadas por ARCA

El régimen de monotributo permite elegir obra social entre las habilitadas por ARCA en febrero de 2026, con requisitos y trámites definidos para afiliación.

ARCA confirmó el listado actualizado de obras sociales para el monotributo en febrero de 2026. Foto: Walter Moreno/MDZ

El régimen de monotributo incluye dentro de la cuota mensual el aporte destinado a la cobertura de salud. Esto significa que los contribuyentes pueden elegir una obra social que se ajuste a sus necesidades, siempre dentro del listado habilitado oficialmente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que en febrero de 2026 hay 41 obras sociales habilitadas para incorporar monotributistas. Una vez realizada el alta en el régimen, el contribuyente debe gestionar la afiliación directamente ante la entidad elegida.

Requisitos para inscribirsea la obra social

  • Original y copia del último comprobante de pago del monotributo.

  • DNI (original y fotocopia).

  • Formulario 184/F (constancia de alta).

  • Formulario 152 (credencial de pago).

Cambio de obra social: cómo hacerlo

El cambio puede realizarse en la sede de la nueva obra social o de manera online. Para el trámite digital es necesario contar con clave fiscal nivel 3 y tener habilitado el servicio “Mi SSSalud”.

El procedimiento se realiza ingresando al sistema, seleccionando “Nueva opción” y completando los datos solicitados. El cambio solo puede hacerse una vez por año calendario y, una vez efectuado, el afiliado debe permanecer como mínimo 12 meses en la nueva entidad antes de volver a optar por otra.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ
Los contribuyentes pueden elegir entre 41 obras sociales habilitadas. Foto: Archivo MDZ

Obras sociales habilitadas en febrero de 2026

Según el registro actualizado por ARCA, estas son las obras sociales que aceptan monotributistas:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

  • OSTCARA – Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines

  • OSAMOC – Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

  • OSTAXBA – Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

  • Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas

  • OSOC

  • OSCAMGLYP

  • OSPEDICI

  • OSPIFSE

  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

  • OSDEM – Obra Social de Músicos

  • Obra Social de Comisarios Navales

  • OSTPBA

  • OSPREN

  • OSEPC

  • OSAPM

  • OSVVRA (ANDAR)

  • OSPIV

  • OSP-Perkins Argentina

  • OSPETAX

  • OSCRAIA

  • OSOETSYLARA

  • OSFYB

  • SERVESALUD

  • OSDIC

  • OSIM

  • OSDEPYM

  • OSMITA

  • ASSPE

  • OSDO – Obra Social de Dirección

  • Obra Social de Dirección Actividad Aerocomercial

  • Mutual Médica Concordia

  • AMPES – Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

  • MET-Córdoba S.A.

  • AMCI – Asociación Mutual del Control Integral

  • Administración Recursos para Salud S.A.

  • OSPROTURA – Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

  • OSFATUN

  • OSVARA

  • Amsterdam Salud S.A. (incorporada recientemente)

Antes de elegir, se recomienda consultar prestaciones, cartilla médica y alcance territorial, ya que las coberturas pueden variar según la jurisdicción y el plan ofrecido por cada entidad.

