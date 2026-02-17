Monotributo 2026: cuáles son las obras sociales habilitadas por ARCA
El régimen de monotributo permite elegir obra social entre las habilitadas por ARCA en febrero de 2026, con requisitos y trámites definidos para afiliación.
El régimen de monotributo incluye dentro de la cuota mensual el aporte destinado a la cobertura de salud. Esto significa que los contribuyentes pueden elegir una obra social que se ajuste a sus necesidades, siempre dentro del listado habilitado oficialmente.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que en febrero de 2026 hay 41 obras sociales habilitadas para incorporar monotributistas. Una vez realizada el alta en el régimen, el contribuyente debe gestionar la afiliación directamente ante la entidad elegida.
Requisitos para inscribirsea la obra social
-
Original y copia del último comprobante de pago del monotributo.
DNI (original y fotocopia).
Formulario 184/F (constancia de alta).
Formulario 152 (credencial de pago).
Cambio de obra social: cómo hacerlo
El cambio puede realizarse en la sede de la nueva obra social o de manera online. Para el trámite digital es necesario contar con clave fiscal nivel 3 y tener habilitado el servicio “Mi SSSalud”.
El procedimiento se realiza ingresando al sistema, seleccionando “Nueva opción” y completando los datos solicitados. El cambio solo puede hacerse una vez por año calendario y, una vez efectuado, el afiliado debe permanecer como mínimo 12 meses en la nueva entidad antes de volver a optar por otra.
Obras sociales habilitadas en febrero de 2026
Según el registro actualizado por ARCA, estas son las obras sociales que aceptan monotributistas:
Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
OSTCARA – Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines
OSAMOC – Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
OSTAXBA – Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
Obra Social del Personal de Barracas de Lanas
OSOC
OSCAMGLYP
OSPEDICI
OSPIFSE
Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
OSDEM – Obra Social de Músicos
Obra Social de Comisarios Navales
OSTPBA
OSPREN
OSEPC
OSAPM
OSVVRA (ANDAR)
OSPIV
OSP-Perkins Argentina
OSPETAX
OSCRAIA
OSOETSYLARA
OSFYB
SERVESALUD
OSDIC
OSIM
OSDEPYM
OSMITA
ASSPE
OSDO – Obra Social de Dirección
Obra Social de Dirección Actividad Aerocomercial
Mutual Médica Concordia
AMPES – Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
MET-Córdoba S.A.
AMCI – Asociación Mutual del Control Integral
Administración Recursos para Salud S.A.
OSPROTURA – Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
OSFATUN
OSVARA
Amsterdam Salud S.A. (incorporada recientemente)
Antes de elegir, se recomienda consultar prestaciones, cartilla médica y alcance territorial, ya que las coberturas pueden variar según la jurisdicción y el plan ofrecido por cada entidad.