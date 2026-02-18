Cuenta regresiva para monotributistas de ARCA: el día clave de febrero y las nuevas cuotas por categoría
ARCA fijó el 20 de febrero como fecha límite para abonar la primera cuota luego de la actualización semestral y advirtió sobre consecuencias si no hay pago.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó a los monotributistas que el 20 de febrero vence el primer pago mensual posterior a la recategorización del régimen, realizada a comienzos de mes. El organismo señaló que las obligaciones deben cancelarse por vía electrónica, con una excepción puntual.
Los monotributistas sociales mantienen la alternativa de pago presencial. La recomendación central es simple: chequear la categoría vigente y pagar en término para evitar problemas administrativos.
Qué cambió con la actualización de febrero
La recategorización semestral ajustó tanto los importes mensuales como los parámetros que definen cada tramo del régimen. En esta oportunidad, la actualización para el período febrero–agosto de 2026 tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025. Ese movimiento reordenó cuotas y, sobre todo, elevó los topes de ingresos brutos anuales que determinan en qué categoría queda cada contribuyente.
ARCA difundió los nuevos límites anuales que rigen desde febrero y se mantienen hasta agosto de 2026. Son los valores que marcan la permanencia dentro del esquema simplificado y el umbral previo a pasar al régimen general. Los montos por categoría quedaron así: A: hasta $10.277.988,13; B: hasta $15.058.447,71; C: hasta $21.113.696,52; D: hasta $26.212.853,42; E: hasta $30.833.964,37; F: hasta $38.642.048,36; G: hasta $46.211.109,37; H: hasta $70.113.407,33; I: hasta $78.479.211,62; J: hasta $89.872.640,30; K: hasta $108.357.084,05. La clave es comparar esos topes con la facturación y sostener la categoría correcta.
Cuotas de febrero 2026: cuánto paga cada categoría
El primer vencimiento posterior a la recategorización llega con valores renovados. Para febrero de 2026, las cuotas mensuales —que integran impuesto y componente previsional— varían por categoría y por tipo de actividad (servicios o venta de bienes). Los importes informados son: A: $4.780,46 (servicios y ventas); B: $9.082,88 (servicios y ventas); C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas); D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas); E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas); F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas); G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas); H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas); I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas); J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas); K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas). En los tramos superiores, la brecha entre servicios y comercio se vuelve mucho más marcada.
Más allá de los números, el mensaje operativo de ARCA apunta a dos tareas básicas antes del vencimiento: confirmar la recategorización aplicada y verificar que la facturación anual no exceda el límite del tramo asignado. Ese control reduce el riesgo de inconsistencias y evita trámites posteriores que suelen demorar, sobre todo cuando hay ajustes retroactivos o reclamos por imputación de pagos.
Por último, el organismo advirtió sobre el impacto de no cumplir con el abono dentro del plazo. Si la cuota no se paga a tiempo, puede producirse la exclusión del monotributo, con efectos concretos: se pierde el acceso a la obra social y al sistema previsional vinculado al régimen, además de quedar forzado el pase al régimen general de impuestos. Por eso, la indicación es completar el pago por canales digitales —salvo monotributo social— y llegar al 20 de febrero con la situación regularizada.