ARCA amplía la factura electrónica: quiénes deberán emitir comprobantes desde julio de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) dispuso que, a partir del 1° de julio de 2026, directores de sociedades y profesionales que cobran honorarios judiciales deberán emitir factura electrónica y regularizar su situación fiscal, aun cuando realicen pocas operaciones anuales, según la Resolución General 5824/2026 publicada oficialmente.

La medida amplía el universo de contribuyentes alcanzados por el régimen de comprobantes electrónicos y forma parte de los ajustes vinculados a los nuevos esquemas simplificados de Ganancias e IVA.

Desde julio de 2026 quedarán alcanzados por la obligación de facturar:

La resolución de ARCA incluye a abogados, peritos y auxiliares de la Justicia que perciban honorarios regulados en expedientes judiciales.

Hasta ahora, los honorarios por estas funciones no siempre requerían emisión de comprobantes. Con la nueva normativa, deberán inscribirse formalmente (como IVA exentos, si corresponde) y habilitar facturación electrónica por esos ingresos.

El objetivo es que esos ingresos queden registrados en los sistemas fiscales y puedan integrarse automáticamente en las declaraciones impositivas correspondientes.

Impacto en el Régimen de Ganancias Simplificado

La ampliación de la facturación obligatoria está vinculada con el nuevo Régimen de Ganancias Simplificado. Con más operaciones registradas electrónicamente, el organismo podrá incorporar información precisa en las declaraciones juradas automáticas.

La norma aclara que el cambio no afectará la declaración de Ganancias 2025, ya que comenzará a aplicarse para operaciones realizadas desde el 1° de julio de 2026.

Nuevas exigencias en facturas a consumidor final

Entre los cambios adicionales, se establece que las facturas a consumidor final deberán incluir CUIT o CUIL cuando el comprador quiera computarlas como deducción en Ganancias.

Además, en operaciones superiores a $10 millones será obligatorio consignar datos identificatorios del adquirente.

Digitalización y eliminación de excepciones

La resolución también elimina antiguas dispensas y extiende la obligación de facturación electrónica a colegios privados, empresas de medicina prepaga y entidades civiles por pagos directos de usuarios o afiliados.

Con estas modificaciones, ARCA amplía el alcance del sistema de comprobantes electrónicos y profundiza el proceso de digitalización fiscal previsto para el segundo semestre de 2026.