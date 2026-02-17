Nuevo giro de ARCA: más profesionales deberán emitir comprobantes desde julio de 2026

ARCA volvió a mover el tablero de la facturación y el cambio no es menor: la Resolución General 5824/ 2026 ajusta el régimen de emisión de comprobantes y recorta excepciones que venían de larga data. En la práctica, el organismo busca sumar información a sus bases para alimentar regímenes simplificados y reforzar la trazabilidad de ingresos y consumos.

Aunque la norma ya fue publicada y está vigente, las nuevas obligaciones de emisión se aplicarán a operaciones realizadas desde el 1/7/2026, según el esquema difundido oficialmente.

Entre las incorporaciones más comentadas aparece un universo que, hasta ahora, estaba liberado de facturar sus honorarios: directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRL. También entran en el radar quienes cobran regulaciones judiciales, como abogados y peritos. La consecuencia inmediata es administrativa: deberán darse de alta para emitir comprobantes y encuadrarse como responsables en IVA, pero bajo condición de exentos, para poder facturar esos montos.

Para muchos, será un trámite extra por ingresos que pueden aparecer pocas veces al año, un punto que remarcan tributaristas que ya están leyendo la letra fina de la resolución.

Detrás del endurecimiento hay una lógica de sistema: ARCA quiere ver esos honorarios en su propia “foto” de ingresos, en lugar de depender de cruces posteriores. Especialistas señalan que el objetivo es que la facturación quede disponible para la declaración simplificada de Ganancias, que puede apoyarse en información que el fisco ya tiene precargada. Con el esquema anterior, esos importes podían quedar invisibles en el circuito personal, salvo que aparecieran correctamente reflejados por la sociedad en su propia declaración. Por eso, la aplicación desde julio de 2026 no altera la liquidación anual de 2025, cuyo vencimiento ocurre en junio de este año: el ajuste apunta al período siguiente.

Tres cambios adicionales en 2026: comprobante mensual, consumidor final y puntos de venta

La RG 5824/2026 también trae una figura nueva: la “Liquidación Electrónica Mensual”. En lugar de emitir comprobantes por cada operación, ciertos rubros podrán confeccionar un único documento por mes para cada cliente, con plazos definidos: emisión hasta el cierre del mes y disponibilidad para el usuario dentro de los 10 días corridos posteriores. Ese formato alcanza, entre otros, a entidades financieras, aseguradoras, administradoras de tarjetas y determinados prestadores de educación privada y medicina prepaga cuando correspondan importes abonados directamente por el cliente.

En paralelo, se endurece la identificación en comprobantes a consumidor final. Para tickets o facturas por $10 millones o más, la identificación del comprador pasa a ser obligatoria mediante DNI, CUIL o CDI. Además, si el cliente pide que su CUIT figure para computar el gasto en Ganancias, el vendedor deberá consignarlo sin importar el monto. La señal es clara: si el gasto va a jugar en una declaración, ARCA quiere que quede asociado a una persona identificable.

Por último, la resolución aprieta el control sobre los puntos de venta. Se exige informarlos con al menos tres días hábiles antes del inicio de actividad, se impide reutilizarlos una vez dados de baja y se habilita vincular cada punto a una actividad económica específica dentro del sistema registral. En conjunto, el paquete apunta a cerrar grietas operativas —como puntos “fantasma”— y a digitalizar sectores donde todavía persistían dispensas relevantes.