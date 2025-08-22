El SUV de Citroën que acaba de presentar una nueva versión especial

Citroën confirma en un teaser la versión especial Dark Edition para el SUV Basalt , desarrollada exclusivamente para el mercado brasileño para potenciar la actual y exitosa gama de este modelo producido en ese mercado gracias al proyecto C-Cubo, que incluyó otros dos productos como son el C3 y el C3 Aircross.

El Citroën Basalt Feel (una de las versiones más asequibles) está equipado con el motor 1.0 Firefly, reconocido en toda la región gracias a su eficiencia y economía comprobada por millones de kilómetros recorridos a bordo de diferentes productos Stellantis. En Basalt, se asocia a una transmisión manual de cinco velocidades, conjunto que proporciona un consumo de combustible de hasta 13,2 km/l el más económico del segmento. Su baúl tiene capacidad para hasta 490 litros.

El Citroën Basalt Feel con transmisión manual es la puerta de entrada a la gama de los SUV más asequibles de Brasil y cuenta con un amplio equipamiento de serie. El paquete incluye un panel digital a color de 7 pulgadas, pack eléctrico de espejos y levantavidrios, llantas de aleación de 16 pulgadas, luces diurnas LED (DRL), cámara de visión trasera y el ya conocido sistema multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 pulgadas con Android Auto y Apple Carplay, tres conectores USB, mandos en el volante y seis altavoces.

La paleta de colores el SUV incluye en Brasil los colores Rojo Rubí, Gris Artense, Gris Grafito, Negro Perla Nera y Blanco Banquise, además del detalle Azul Cosmo, que debutó recientemente en la gama Citroën y es exclusivo del SUV .

Plataforma del Citroën Basalt

El Basalt, que combina proporciones elegantes y mucha robustez transmitida por líneas fuertes repartidas por toda la carrocería, refleja el ADN de Citroën, que busca la democratización del diseño y del espacio. El conjunto, producido en el Stellantis Automotive Hub en Porto Real (RJ) con un 80% de integración local, cuenta con una estructura moderna, preparada para ofrecer lo mejor de su segmento. El alto porcentaje de localización, que contempla la producción en Brasil de todos los motores que equipan las líneas Basalt, C3 y Aircross, proporciona aún mayor seguridad al cliente y competitividad en el segmento.

Equipado con la moderna arquitectura de la plataforma de la variante CMP, el SUV ha sido probado en condiciones extremas. Su suspensión fue diseñada para brindar el máximo confort, lo que significa que el Basalt puede circular por una amplia gama de calles y caminos sin perder eficiencia. Los neumáticos 205/60 ofrecen siempre el máximo agarre, mientras que las llantas de aleación de 16 pulgadas añaden aún más diseño al conjunto.