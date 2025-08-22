Subastarán el Acura NSX Roadster usado en "Avengers"

Acura confirmó que el NSX Roadster, recordado por su aparición en la película “Avengers” de Marvel , regresará a escena tras más de diez años y será exhibido durante la Semana del Automóvil de Monterey, uno de los encuentros más importantes para los aficionados al automovilismo y los deportes de motor.

El vehículo será presentado el 15 de agosto en el evento The Quail, en el marco del 35.º aniversario del lanzamiento de la primera generación del NSX.

Durante la Semana del Automóvil de Monterey se abrirá la posibilidad de realizar donaciones para quienes deseen participar en la futura puja por el Acura NSX Roadster.

Este modelo fue desarrollado exclusivamente para la filmación de la producción cinematográfica de 2012, tomando como referencia el prototipo NSX de segunda generación que debutó ese mismo año en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica.

Su diseño fue obra del Estudio de Diseño de Acura en Los Ángeles bajo la dirección creativa de Dave Marek, y se conserva en idénticas condiciones a como se mostró en pantalla, incluyendo la matrícula “Stark 33”.

En The Quail, Acura también exhibirá unidades destacadas de la historia del NSX, como un NSX-R de 1995 y un Zanardi Edition de 1999, además del nuevo RSX Prototype.

El proyecto del NSX Roadster fue materializado por Trans FX en Oxnard, California. Para su construcción se utilizó la estructura de un NSX de primera generación de 1991 con más de 252.000 millas recorridas, al que se le adaptó una carrocería artesanal de resina y fibra de vidrio, una suspensión rebajada de dos pulgadas, llantas de 18 pulgadas y asientos modificados.

Según explicó Dave Marek, actual asesor ejecutivo de Acura, el vehículo debía funcionar de manera confiable para las escenas de filmación y no limitarse a ser una pieza estática. Por esa razón se eligió un NSX original como base, debido a su fiabilidad comprobada.