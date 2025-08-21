Así es el Subaru Outback 2026: motores de hasta 260 CV, nuevo diseño y mayor capacidad
El SUV Subaru Outback 2026 debuta con rediseño, más espacio, motores de hasta 260 CV y nuevas funciones de seguridad EyeSight.
Subaru presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2025 el nuevo Subaru Outback 2026, coincidiendo con el 30.º aniversario del modelo. El SUV, que alcanza su séptima generación, combina diseño renovado, mejoras tecnológicas y una mayor capacidad, manteniendo la tracción integral simétrica y la última evolución del sistema de asistencia al conductor EyeSight.
También incorpora un sistema multimedia de 12,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas.
El Outback, con más de tres millones de unidades vendidas en Estados Unidos desde su debut, se ha consolidado como un referente de la marca y un vehículo emblemático asociado a la aventura al aire libre.
El nuevo SUV estará disponible en versiones Premium, Limited, Touring, Limited XT, Touring XT y Wilderness, con lanzamiento previsto a finales de 2025.
El rediseño exterior refuerza su imagen robusta con un frontal más ancho y vertical, faros ubicados en las esquinas, parrilla de mayores dimensiones y elementos en la fascia delantera resistentes a rayones.
La silueta mantiene proporciones características, pero con un perfil más cuadrado que enfatiza resistencia y espacio interior. Los rieles de techo incluyen barras transversales de serie con capacidad de carga estática de 362 kg y dinámica de 100 kg, además de soportar hasta 100 kg laterales, permitiendo nuevos usos como colgar una hamaca o accesorios adicionales.
En la parte trasera, las nuevas ópticas y la inclinación del vidrio amplían el espacio de carga, mientras que la fascia inferior facilita la colocación de enganches de remolque.
En el interior, el diseño se ha simplificado con materiales sostenibles, como techos fabricados con plásticos reciclados, y un enfoque en la ergonomía. El sistema multimedia cuenta con un procesador avanzado que ofrece mayor fluidez y personalización, además de navegación híbrida basada en la nube.
El panel de instrumentos digital incluye vistas seleccionables, como el modo Calm, que reduce distracciones.
Los mandos físicos para climatización, los portavasos más accesibles y los compartimentos optimizados mejoran la comodidad en el uso diario.
En materia de seguridad, el Subaru Outback 2026 incluye la más reciente generación del sistema EyeSight, con frenado precolisión, control de crucero adaptativo, asistencia de carril y nuevas funciones avanzadas como frenado de emergencia con cambio automático de carril y conducción manos libres en autopistas designadas hasta 85 mph bajo supervisión del conductor. El sistema integra tres cámaras frontales y radares adicionales para una detección más amplia y precisa.
El apartado mecánico ofrece dos opciones de motorización BOXER. El propulsor de 2,5 litros desarrolla 180 CV y 178 lb-pie de par, mientras que el motor turbo de 2,4 litros alcanza 260 CV y 277 lb-pie, ambos asociados a una transmisión CVT Lineartronic con modo manual de 8 marchas y tracción integral simétrica.
Subaru anunciará más detalles técnicos y precios próximos a su llegada al mercado a finales de 2025.