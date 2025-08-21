El SUV Subaru Outback 2026 debuta con rediseño, más espacio, motores de hasta 260 CV y nuevas funciones de seguridad EyeSight.

Así es el Subaru Outback 2026: motores de hasta 260 CV, nuevo diseño y mayor capacidad

Subaru presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2025 el nuevo Subaru Outback 2026, coincidiendo con el 30.º aniversario del modelo. El SUV, que alcanza su séptima generación, combina diseño renovado, mejoras tecnológicas y una mayor capacidad, manteniendo la tracción integral simétrica y la última evolución del sistema de asistencia al conductor EyeSight.

También incorpora un sistema multimedia de 12,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas.

El Outback, con más de tres millones de unidades vendidas en Estados Unidos desde su debut, se ha consolidado como un referente de la marca y un vehículo emblemático asociado a la aventura al aire libre.

El nuevo SUV estará disponible en versiones Premium, Limited, Touring, Limited XT, Touring XT y Wilderness, con lanzamiento previsto a finales de 2025. Así es el Subaru Outback 2026: motores de hasta 260 CV, nuevo diseño y mayor capacidad Así es el Subaru Outback 2026: motores de hasta 260 CV, nuevo diseño y mayor capacidad Subaru El rediseño exterior refuerza su imagen robusta con un frontal más ancho y vertical, faros ubicados en las esquinas, parrilla de mayores dimensiones y elementos en la fascia delantera resistentes a rayones.

La silueta mantiene proporciones características, pero con un perfil más cuadrado que enfatiza resistencia y espacio interior. Los rieles de techo incluyen barras transversales de serie con capacidad de carga estática de 362 kg y dinámica de 100 kg, además de soportar hasta 100 kg laterales, permitiendo nuevos usos como colgar una hamaca o accesorios adicionales.