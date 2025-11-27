Arranca la comercialización de la Nueva RAM Dakota: más diseño, capacidad, confort y tecnología a bordo

RAM , la marca americana especialista en pick-ups, inicia un nuevo capítulo en su historia en la Argentina con el lanzamiento de la Nueva Dakota de producción nacional. Una pick-up que llega para redefinir el segmento con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su confort y tecnología, y prestaciones únicas que reflejan el legado de la marca.

En términos de diseño exterior, la nueva RAM Dakota se presenta con una impronta sólida y contemporánea, con una configuración pensada tanto para el uso diario como para el trabajo y la aventura. Ambas versiones incorporan faros Full LED delanteros y traseros, faros antiniebla con función cornering, espejos laterales con desempañador y comando eléctrico, protector de cárter, estríbos laterales, cobertor y portón de caja con asistencia, ganchos de sujeción, y tercera luz de stop con luz integrada en la caja, garantizando funcionalidad y robustez en todo tipo de condiciones.

La Dakota Warlock suma una identidad visual orientada al estilo off-road, con paragolpes y parrilla en terminación Satin Grey, molduras exteriores negras, espejos laterales en acabado oscuro, llantas de aleación de 17" y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR, acompañada de la identificación Warlock en los laterales de la caja. Su conjunto estético transmite fuerza, capacidad y una vocación aventurera innata.

Por su parte, la Dakota Laramie se distingue por una propuesta más refinada, con paragolpes y molduras color carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de aleación de 18" y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica característica y una presencia elegante y moderna. Esta versión expresa el lado más sofisticado de la gama, sin resignar desempeño ni solidez estructural.

En términos de capacidad, la nueva RAM Dakota se presenta como una pick-up preparada para responder tanto a las exigencias de uso profesional como a las demandas de aventura. Equipada con un tanque de combustible de 80 litros y un tanque de UREA (ARNOX32) de 23 litros, asegura autonomía y eficiencia en trayectos prolongados. Con un peso en vacío de 2.150 kg, la estructura del vehículo refuerza su robustez, ofreciendo una plataforma estable para el trabajo, el remolque y el manejo fuera del asfalto. Su caja de carga se destaca por su practicidad y volumen útil, con 1.584 mm de largo, 1.409 mm de ancho y 1.201 mm entre pasarruedas, junto a una profundidad de 502 mm, lo que se traduce en una superficie total de 2,55m² y una capacidad volumétrica de 1.210 litros.

Esto permite transportar herramientas, cargas voluminosas o equipamiento recreativo con total seguridad y comodidad. Además, la Dakota ofrece una capacidad de carga de 1.020 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, colocándose entre las más capaces del segmento.

Sus dimensiones, cuidadosamente equilibradas, garantizan una presencia imponente y una conducción precisa. La Dakota mide 5.356 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.822 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.180 mm, parámetros que favorecen la estabilidad en ruta y el confort a bordo.

Equipamiento y tecnología de la RAM Dakota

En materia de tecnología, la nueva RAM Dakota incorpora un ecosistema integral orientado a la asistencia al manejo, la seguridad y la conectividad inteligente. Ambas versiones cuentan con arranque por botón y llave multifunción Smart Key, dirección asistida eléctricamente, freno de estacionamiento eléctrico y el sistema de tracción 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1 que, junto a los modos de manejo Normal, Sport, Nieve y Arena permite adaptar el comportamiento del vehículo a múltiples terrenos y estilos de conducción. La experiencia de manejo se ve potenciada por la Cámara 540° y los sensores de estacionamiento delanteros y traseros, que brindan una asistencia visual y operativa precisa tanto en maniobras urbanas como en situaciones off-road.

En materia de tecnológica, la Dakota se posiciona como una propuesta moderna y orientada a la conectividad. La central multimedia de 12,3 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay ofrece una experiencia intuitiva e inmersiva, acompañada por un instrumental digital de 7 pulgadas que brinda información clara y configurable al conductor. Además, el cargador inalámbrico Ram Charger permite mantener el smartphone siempre activo sin necesidad de cables, reforzando un entorno práctico y ordenado. El revestimiento interior de techo en color negro contribuye a una atmósfera refinada y envolvente, subrayando el carácter robusto y distintivo que define a la nueva Dakota.

En materia de seguridad, la nueva RAM Dakota se destaca por ofrecer un enfoque integral que combina protección pasiva y asistencias activas a la conducción. Ambas versiones incorporan 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos a disco con ABS y distribución electrónica (EBD), sistema de control de estabilidad y tracción (ESC), tercer cinturón inercial trasero y anclajes ISOFIX, garantizando protección estructural y contención para todos los ocupantes. Los apoyacabezas regulables en altura y el diseño de la cabina acompañan este enfoque, cuidando el confort y la seguridad en todo momento.

Desde el punto de vista mecánico, la nueva RAM Dakota está equipada con un motor turbodiésel de 2.2 litros, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, capaz de entregar 200 HP de potencia y 450 Nm de torque, una combinación que asegura fuerza sostenida y excelente respuesta en todo el rango de uso. Su sistema de tracción integral permanente (AWD), RWD (Rear Wheel Drive) que envía la fuerza del motor hacia las ruedas posteriores ofreciendo un estilo de conducción más deportivo, 4WD Baja con tracción en las cuatro ruedas con reductora, junto con el bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico y los cuatro modos de manejo (Normal, Sport, Arena y Nieve), garantizan un desempeño confiable y preciso en los terrenos más exigentes.

Precios de la RAM Dakota

La nueva pick-up sale a la venta en pesos argentinos e IVA incluido:

Ram Dakota Warlock: AR$ 69.000.000

Ram Dakota Laramie: AR$ 71.000.000