Porsche Cayenne turbo eléctrico: 1.156 HP y 0 a 100 km/h en 2.5 segundos

El Porsche Cayenne se convirtió en un éxito mundial desde su estreno en 2002. Ahora, el fabricante de Stuttgart inicia una nueva era con el Cayenne totalmente eléctrico , un hito que consolida su transformación hacia la electromovilidad. La marca proyecta tener un 36 % de sus autos vendidos globalmente electrificados para 2025.

La familia Cayenne totalmente eléctrica debuta con dos modelos: el Cayenne Eléctrico y el Cayenne Turbo Eléctrico , ambos con tracción total.

La versión tope de gama, el Cayenne Turbo Eléctrico , es una bestia de desempeño:

El modelo de entrada, el Cayenne Eléctrico , tiene 325 kW (442 HP) y 835 Nm de torque (con Launch Control), logrando el 0 a 100 km/h en 4.8 segundos.

Ambos ofrecen una capacidad de recuperación de energía líder en el segmento, alcanzando niveles de Fórmula E (hasta 600 kW). Esto permite que el 97 % de las operaciones de frenado se realicen exclusivamente con los motores eléctricos.

Carga Ultrarrápida y Cabina Digital

Los dos modelos están equipados con una batería de alto voltaje de 113 kWh, que ofrece una autonomía WLTP combinada de hasta 642 km para la versión base.

Gracias a su tecnología de 800 voltios, el SUV puede cargarse con una capacidad DC de hasta 390 kW. Esto permite recargar del 10 al 80 % en menos de 16 minutos. Es el primer Porsche en soportar carga inductiva opcional de hasta 11 kW.

El diseño exterior logra un coeficiente de arrastre de solo 0.25 gracias al sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA). El interior presenta la Porsche Driver Experience, cuyo centro es el Flow Display curvo OLED y el área de visualización más grande jamás vista en un Porsche. El nuevo SUV ofrece también mayor espacio interior y una capacidad de remolque de 3.5 toneladas.