Chevrolet anuncia el nombre de su inédito SUV con carrocería coupé

El nuevo modelo de Chevrolet será producido en Brasil y lanzado en 2026.

General Motors vive un momento de gran transformación en Brasil, marcado por importantes avances y por la renovación completa de su portafolio. En este contexto, Chevrolet anuncia para 2026 la llegada de un producto sorprendente: el nuevo Sonic.

“Este modelo llegará para complementar la gama de vehículos de la marca y debutar en un segmento estratégico, aún no explorado por la marca: el de los SUV coupés”, revela Santiago Chamorro, presidente de GM Sudamérica.

Esta categoría viene creciendo globalmente y ganando fuerza junto a los SUV compactos tradicionales. El Chevrolet Sonic surge para atender a consumidores que buscan actitud, deportividad y diseño llamativo, aliados a la eficiencia energética y a las tecnologías de conectividad más deseadas.

Nuevo Chevrolet Tracker: Comenzó la producción del SUV Nuevo Chevrolet Tracker Chevrolet El nuevo Chevrolet Sonic: dónde se producirá El nuevo SUV será producido en el Complejo Industrial de GM en Gravataí (RS), Brasil. La planta es reconocida por su vocación para vehículos de alto volumen y tiene un papel estratégico como polo exportador para GM en la región.

El Sonic que debutará en 2026 introduce un nuevo concepto de automóvil y rescata un nombre global de Chevrolet, reflejando los planes de la marca de ofrecer modelos con identidad consistente en diferentes mercados. Además, remite a la idea de juventud, ligereza y modernidad. Todo esto sin perder la conexión con el legado de confianza y calidad que Chevrolet construye desde hace 100 años en la región.