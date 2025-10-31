Así es la Chevrolet Groove 2026: más espacio, diseño RS y motor de 149 HP
Chevrolet renueva por completo su SUV subcompacta, con mejoras en espacio, conectividad y seguridad.
Chevrolet presentó oficialmente en México la nueva Groove 2026, una SUV subcompacta completamente renovada que llega con mayor tamaño, motor turbo, más tecnología y sistemas avanzados de seguridad, marcando un salto importante frente a su generación anterior. A continuación, te contamos su principales detalles.
DISEÑO EVOLUCIONADO CON ADN CHEVROLET
La nueva Groove 2026 adopta un diseño exterior más robusto y dinámico, con líneas fluidas y detalles modernos como emblemas en negro, acabados tipo fibra de carbono, inserciones cromadas y rines de 17 pulgadas.
Te Podría Interesar
Por primera vez incorpora la versión RS, que lleva la deportividad al máximo con techo bitono, espejos en piano black, quemacocos, franjas rojas en los faldones, faros LED y rines exclusivos. El aumento de dimensiones también mejora la habitabilidad y la capacidad del maletero, que ahora ofrece 436 litros ampliables hasta 1,290 litros con los asientos traseros abatidos.
En el interior, la cabina combina funcionalidad y confort con asientos de piel sintética con costuras rojas, volante multifunción de corte plano, climatizador automático digital y una distribución más eficiente del espacio.
MÁS TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
El salto tecnológico es notable. La Groove 2026 equipa un cluster digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10.25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, conexión Bluetooth y cuatro puertos USB tipo A y C —uno de ellos detrás del espejo retrovisor, ideal para una dashcam—.
La versión RS añade asientos deportivos tipo cubo con ajuste eléctrico de seis vías para el conductor y un sistema de audio de seis parlantes.
NUEVO MOTOR TURBO Y SEGURIDAD AVANZADA
El desempeño mejora significativamente con un nuevo motor turbo de 1.5 litros y 149 HP, que entrega 188 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades o una CVT. Esto representa un incremento de potencia del 52% respecto a la generación anterior.
Entre su equipamiento de seguridad, destaca la incorporación de ocho asistencias avanzadas (ADAS), incluyendo alerta y asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal y asistente de conducción en tráfico con control crucero adaptativo. A ello se suman 6 bolsas de aire, control de estabilidad, cámara de reversa, sensores traseros y monitoreo de presión de llantas.
Los clientes también podrán acceder al servicio OnStar Guardian, con 6 meses de cortesía, que ofrece respuesta ante accidentes, botón de emergencia 24/7 y localización en tiempo real, incluso fuera del vehículo.
DISPONIBILIDAD Y PRECIOS
La Chevrolet Groove 2026 ya se ofrece en México con seis colores exteriores.
Precios:
-
Groove LT Manual: $398,900
-
Groove LT CVT: $444,900
-
Groove RS CVT: $475,900