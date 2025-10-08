Chevrolet inicia la preventa de la nueva Captiva PHEV: todo sobre el nuevo SUV

Es el primer modelo con tecnología Plug-in Hybrid (PHEV) de Chevrolet en Argentina, que ofrece más de 1.000 km de autonomía.

En el centenario de la marca en Argentina, Chevrolet anuncia el inicio de la preventa de la nueva Captiva PHEV (Híbrida Enchufable) 2026, el primer SUV híbrido de la marca en ser comercializado en la región de Sudamérica. Con una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros, la Captiva PHEV se posiciona como una de las opciones más innovadoras y sustentables del mercado.

“El retorno de Captiva a nuestro mercado, ahora en una versión “híbrida enchufable”, marca un hito en nuestra estrategia de electrificación en la región. Argentina será el primer mercado de Latinoamérica en recibir este modelo, marcando nuestro compromiso hacia el uso de vehículos de nuevas energías (NEVs) que apuntalan nuestra visión de una movilidad sustentable triple cero. Nuestra red de posventa está lista para acompañar esta transformación y cuidar la inversión de nuestros clientes que buscan innovación y seguridad en movilidad”, destacó Andrés Carfagna, Director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.

Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV Diseño de la nueva Chevrolet Captiva La Captiva PHEV MY26 presenta un diseño moderno y sofisticado con un toque aerodinámico y sport. En el frente se destaca su parrilla en tono negro "High Gloss", con paragolpes color carrocería y los faros delanteros LED tipo proyector con DRL LED. En los laterales, su estética se realza con líneas muy fluidas y sus llantas de aleación de 18 pulgadas que, junto con las barras con terminaciones en negro en el techo refuerzan su carácter urbano y elegante. La parte trasera está enmarcada por sus luces traseras full Led que fusionan el sello de su firma lumínica con el gran portón posterior con apertura y cierres eléctricos.

En el interior, el confort se eleva con asientos de eco-cuero, volante deportivo multifunción, un gran techo solar panorámico, aire acondicionado digital, y un amplio espacio que brinda los 2,8 metros de su distancia entre ejes, proporcionando una sensación de libertad para sus 5 pasajeros. El baúl ofrece una capacidad de 532 litros, ideal para viajes y uso familiar. También se destaca su diseño interior moderno, tecnológico y con materiales y terminaciones de calidad premium.

Qué motor tiene la Chevrolet Captiva PHEV El sistema híbrido enchufable de la nueva Chevrolet Captiva PHEV combina un motor naftero de 3 cilindros en línea de 1.5 L y un sistema eléctrico a batería de 20.5 kWh que, en conjunto, entregan una potencia máxima combinada de 204 HP y un par máximo combinado de 310 Nm, para ofrecer una autonomía mayor a 1.000 kilómetros, lo que resulta ideal para trayectos largos en carretera y a la vez de contar con movilidad puramente eléctrica en la ciudad.