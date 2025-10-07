Honda presentó dos nuevos motores fuera de borda en el primer bar temático de la marca en el mundo

Honda lanzó dos nuevos motores fuera de borda que amplían su porfolio en segmentos clave de la náutica recreativa y deportiva.

Honda Motor de Argentina, lanzó dos nuevos motores fuera de borda: BF30 y BF100, que amplían su porfolio en segmentos clave de la náutica recreativa y deportiva. Además, marcó un hito histórico con la inauguración de Latitud Sarthou, el primer bar temático Honda Marine del mundo.

Ubicado en San Fernando, Capital Nacional de la Náutica, Latitud Sarthou fusiona la cultura del río con el lifestyle de Honda Marine. Se trata de un espacio innovador donde los clientes pueden personalizar embarcaciones, acceder a servicios exclusivos y al mismo tiempo disfrutar de una propuesta gastronómica de autor con identidad costera. Con ambientación náutica, piezas icónicas de la marca, eventos exclusivos y encuentros de comunidad, este bar temático promete convertirse en un punto de referencia y replicarse en otros concesionarios de la red.

