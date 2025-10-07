Honda presentó dos nuevos motores fuera de borda en el primer bar temático de la marca en el mundo
Honda lanzó dos nuevos motores fuera de borda que amplían su porfolio en segmentos clave de la náutica recreativa y deportiva.
Honda Motor de Argentina, lanzó dos nuevos motores fuera de borda: BF30 y BF100, que amplían su porfolio en segmentos clave de la náutica recreativa y deportiva. Además, marcó un hito histórico con la inauguración de Latitud Sarthou, el primer bar temático Honda Marine del mundo.
Ubicado en San Fernando, Capital Nacional de la Náutica, Latitud Sarthou fusiona la cultura del río con el lifestyle de Honda Marine. Se trata de un espacio innovador donde los clientes pueden personalizar embarcaciones, acceder a servicios exclusivos y al mismo tiempo disfrutar de una propuesta gastronómica de autor con identidad costera. Con ambientación náutica, piezas icónicas de la marca, eventos exclusivos y encuentros de comunidad, este bar temático promete convertirse en un punto de referencia y replicarse en otros concesionarios de la red.
Dos nuevos motores fuera de borda de Honda
Honda Marine amplió su line up, reforzando su presencia en segmentos estratégicos:
- Honda BF30 (30 HP): pensado para embarcaciones livianas de pesca, recreo y traslados cortos. Con un motor de 4 tiempos y 3 cilindros, se destaca por su bajo nivel de ruido, consumo eficiente y versatilidad. Llega para cubrir la franja de 20 a 40 HP, con un producto robusto y confiable que eleva la tecnología disponible en el segmento.
- Honda BF100 (100 HP): orientado a embarcaciones medianas para pesca deportiva y náutica recreativa. Incorpora sistemas exclusivos de Honda como VTEC, BLAST y ECOmo, que optimizan potencia, aceleración y consumo. Se posiciona estratégicamente entre los 90 y 115 HP, ofreciendo performance y confiabilidad para un público exigente.
Con estos lanzamientos, innovación, confiabilidad y respaldo global, Honda Marine consolida su propuesta en uno de los rangos más demandados por el turismo náutico y las pequeñas embarcaciones, ofreciendo cada vez más opciones para sus clientes y con el objetivo de seguir siendo líder del mercado náutico argentino.